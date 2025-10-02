Emotivo homenaje al Club Waterpolo Sevilla por su trayectoria

El Ayuntamiento de Sevilla ha rendido un emotivo homenaje al Club Waterpolo Sevilla por su destacada trayectoria deportiva, educativa y social, en un acto que contó con la presencia de todas las categorías del club, jugadores, cuerpos técnicos y familias. Fundado en 1993, el Club Waterpolo Sevilla se ha consolidado como un referente en la promoción de la educación integral de jóvenes a través del waterpolo. Anualmente, más de 300 niños y jóvenes sevillanos, desde los cuatro años, se benefician de su filosofía, que combina valores deportivos, educativos y sociales.

El club destaca por su compromiso con la inclusión, colaborando con colegios para iniciar en el waterpolo a niños con necesidades educativas especiales o en situación de desventaja socioeducativa, además de impulsar con fuerza su sección femenina.

El Club Waterpolo Sevilla es el único equipo andaluz en la Primera División Nacional, subcampeón de la Copa de Andalucía y el más laureado en la historia de la región. Considerado el mejor equipo de waterpolo de Andalucía en los últimos 20 años, se encuentra entre los diez mejores clubes nacionales en categorías juvenil, cadete e infantil, con más de 45 títulos andaluces en categorías inferiores y jugadores representando a selecciones andaluzas y españolas.

Del mismo modo, este año ha marcado un hito histórico en categoría juvenil al proclamarse campeón de España. Esto supone la primera vez en la historia que un equipo no catalán consigue el título. En este sentido, José Luis Sanz ha destacado que «un club que es el único andaluz en la máxima categoría, cuenta con la mejor cantera de España, impulsa el equipo femenino y basa su competitividad en valores de formación e inclusión, sólo puede ser un auténtico orgullo para la ciudad de Sevilla».