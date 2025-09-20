Elena Appendino conquista en el desempate el 'Pequeño Gran Premio' de Pineda

Elena Appendino se adjudicó el Pequeño Gran Premio del CSN4* Ruta de Otoño de Pineda 2025, la prueba más importante de la segunda jornada, disputada sobre 1,35 metros. El recorrido, con siete galopes de base, exigió máxima precisión en las combinaciones y valentía en los giros, de modo que los recortes fueron decisivos en un desempate al que accedieron siete binomios. La amazona de la Costa del Sol, penúltima en salir, detuvo el crono en 34.21 segundos con 'Grupo Prom Hacienda', marcando un registro que resultó inalcanzable y le otorgó la victoria.

La segunda plaza fue para Alejandro Fernández con 'Carwyn HS Z', que partía como último en el orden de salida y, consciente de lo que necesitaba para entrar en el podio, arriesgó en cada recorte y apuró los galopes hasta lograr un brillante cero en 35.92 segundos. El tercer lugar correspondió a la mexicana Ophelie Marie Richard con 'Good Feeling Semilly', que hasta el penúltimo turno mantenía la mejor marca con un cero en 39.55 segundos y que finalmente se quedó con la tercera posición.

En la prueba de mayor altura, el Grupo de 1,40 m, Jesús Torres repitió triunfo con 'Diabetto PS', firmando un recorrido sin faltas en 64.30 segundos desde el puesto 31 de los 33 participantes. Antes, Jorge Bidón, también jinete de Pineda, había tomado el mando provisional desde el cuarto puesto con 'Donatella du Landel' en 65.19 segundos, una referencia que se mantuvo buena parte de la prueba hasta ser superada por Pedro Fernando Mateos, que salió el 17º, asegurándose la tercera plaza con 'Flach Mouche' al detener el crono en 66.33 segundos.

La prueba de 1,25 metros cerró el programa oficial y se convirtió en la más competida de la jornada, con un total de 103 participantes en la pista central. La victoria fue para José David Caraballo con 'Leeuw', que logró un recorrido sin faltas en 31.31 segundos. La segunda plaza correspondió a Jaime Astolfi López con 'Chacco's Magic', también con cero en 31.91 segundos, mientras que el tercer puesto lo ocupó la portuguesa Sandra Barreiros con 'Hifi', que completó su recorrido sin penalización en 32.19 segundos.

Última jornada

Este domingo, la competición del CSN4* continuará en Pineda a partir de las 9:00 horas. El Gran Premio está previsto a media mañana y supondrá la clausura de esta primera parte de la Ruta de Otoño 2025.

