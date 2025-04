Ejuke vs Abde, un derbi sobre ruedas

El derbi es una cuestión de extremos. Es algo parecido a la teoría de la herradura, en la que los politólogos defienden que tanto un bando como otro, cuanto más capaces son de distinguirse entre sí, más cerca están de tocarse, arqueando si cabe ... el espectro. Ningún sitio habrá reservado este domingo para radicales, huelga decir de primeras, sí para aquellos dispuestos a convenir que llega un Sevilla - Betis en el que todo es una fiesta que se desborda siempre desde los límites del reglamento, allí donde el arte se sale del cuadrilátero. Desde las libertades que cada uno de los futbolistas adquiera cuando arranque el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán, como las que disfrutan dos de los jugadores más diferenciales de ambas plantillas: Chidera Ejuke y Ez Abde, de 26 y 22 años, respectivamente, extremos tan distintos que parecen casi rozar las yemas de sus cuatro botas. Cada uno por su barrio. No pestañeen porque a buen seguro el derbi pasará por ellos, bien sea en transición, en improvisado contragolpe o bien en fase de remate en la que alguno de los dos acaben llevándose la foto de la portada chillando gol.

Parte el Sevilla con un mayor descanso sobre su eterno rival al no jugar en Europa. Pero los de García Pimienta llegan con la sensación de ser ese equipo cada día más construido cuyos mimbres todo el mundo ya vislumbra a las puertas del duelo por antonomasia en la ciudad. El punto sumado ante un Athletic que huele a clasificación continental es un botín muy digno para la cuadrilla sevillista, que deposita en Ejuke la mayor de las confianzas en el plano ofensivo dada su chispa, sus ganas de no esconderse nunca, de intentarlo siempre sea cual sea el reto. De multiplicar las oportunidades de los suyos. En el regate está la verdadera facultad del extremo izquierda nigeriano, que provocó el rebote de Álex Padilla en el minuto 90 para que el Sevilla llegase puntuando frente al Betis. Se le achaca quizá desde la grada de Nervión que suelte la bola antes, pero nadie puede indicarle desde que se convirtió en el primer refuerzo oficial el pasado verano que no pruebe suerte cada vez que la tiene. Y eso en tiempos secanos de talento es agua bendita. De ocho citas, sólo se perdió la primera ante Las Palmas y ha disputado tres compromisos al completo (Mallorca, Girona y la visita al Athletic). Vio portería en el triunfo ante el Valladolid con un tiro cruzado de bella factura.

4 de titular 6 de titular Partidos jugados 7 8 Minutos jugados 407 561 5 a portería 10 a portería 8 18 Disparos Realizados Goles marcados 1 1 Fuente: Elaboración propia / Gráfico: A. Montes / ABC SEVILLA

Ejuke llega al derbi siendo el mejor de los sevillistas y habiendo provocado el gol del empate en San Mamés; Abde por su lado está en su mejor estado de forma desde que es verdiblanco

Abde es la otra cara de la moneda para un derbi en el que poco hay de azar; mucho de instinto. La temporada del marroquí está distando sobremanera de lo jugado el curso pasado, en buena parte por la notable mejoría en la actitud del atacante, quien se siente verdaderamente cómodo recibiendo balones en el carril zurdo y suma galones para convertirse en uno de los rematadores con más gol del Betis. Son tres ya los tantos que agrega a su haber el internacional con Marruecos, que ha jugado prácticamente siete encuentros de manera íntegra, si se incluyen aquellos duelos en los que fue relevado ya al término de la cita. Independientemente de lo jugado el pasado jueves en Varsovia. Dos los marcó ante el Kryvbas en el Villamarín y se estrenó en LaLiga EA Sports ante el Leganés de Juan Cruz, percutiendo desde segunda línea. Para Pellegrini Abde está siendo de lo más relevante para un Betis sin miedo que halla en el atacante uno de los mejores socios para Lo Celso a la hora de entrar en el área contraria. Viene de ser además Abde protagonista en el Betis - Espanyol después de que su confianza le hiciera demasiada mella al pedir tirar, como sucediera el curso pasado, un penalti provocado por él mismo, cuando no presume de ser especialista. Pellegrini optó por la vía de la enseñanza callando en el descanso para brindarle un apoyo mayor ante sus compañeros en un momento de flaqueza y así saliera a galopar en el segundo tiempo.

Ejuke se marcha en el partido del Sevilla ante el Athletic en San Mamés del pasado domingo AFP

Dos planes para pararlos

Se presenta, pues, en esta nueva celebración del envite de los envites en la capital hispalense una oportunidad perfecta para ver cómo inciden Ejuke y Abde en los perfiles anteriormente marcados, y sobre todo cómo las defensas son capaces de detener los arranques de sus adversarios. Ya se verá si García Pimienta alineará a José Ángel, quien fue cambiado de banda al descanso del duelo en San Mamés, para contener a un Abde que suma la friolera de diez disparos en LaLiga EA Sports, siendo uno de los mejores en dicha faceta, sólo por debajo de los azulgrana Raphinha (13) y Lewandowski (14), pichichi con siete goles; y el madridista Mbappé (19), rey de este apartado pese a que de momento no supera las cinco dianas anotadas por Lo Celso.

Abde conduce un balón en el choque ante el Espanyol en el Benito Villamarín EP

Apunta a ser Bellerín el llamado a parar a un avispado Ejuke que a buen seguro tratará de buscarle las cosquillas al lateral catalán, consciente del elevado porcentaje de éxito que mantiene respecto a los regates exitosos, así que también será clave las coberturas que tenga de su compañero de banda, que a priori podría ser Fornals, después de que Iker Losada no aprovechara su oportunidad el último domingo. Sortea el de Nigeria a más contrarios que nadie en todo el campeonato doméstico, con 23, los mismos que Lamine Yamal y dos por encima de Mbappé; cinco de Vinicius, que es el cuarto que más elude, siendo el quinto también sevillista, Lukebakio, con 17 regates, otro perfil al que deberá estar muy atento defensivamente el Betis. Armas como la que dispondrá el conjunto verdiblanco con la determinación goleadora con la que llega Lo Celso a Nervión, que con ayuda ya se verá si de Bakambu en ataque podrían componer la última línea heliopolitana. Una que competirá ante la sevillista con Ejuke como principal espada, e Iheanacho en caso de que Isaac no llegue a tiempo.