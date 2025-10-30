Suscribete a
Este domingo se disputa la carrera 'CEU Sevilla 15k Experiencie', con salida y meta en la Avenida de la Borbolla

La francesa Julien Melody y el argentino Fabián Manrique, grandes favoritos para la victoria en esta novedosa distancia de 15 kilómetros, para la que se han inscrito 3.000 participantes

Vuelta a los orígenes en la Regata Sevilla - Betis: la Torre del Oro será el punto de llegada de la prueba

José Alberto Parejo, Antonio Cañas, Fernando Chacón y María José Cañedo, en la presentación de la carrera
Este domingo, a partir de las 9.00 horas, se celebrará la segunda edición del CEU Sevilla 15k Experience, que ha agotado los 3.000 dorsales disponibles con antelación. El atractivo recorrido sobre esta novedosa distancia de 15 kilómetros que completa la oferta de ... pruebas de running en Sevilla llevará a los participantes por algunos de los puntos más bonitos del centro de la capital hispalense, como el entorno del Parque de María Luisa, la Torre del Oro, la Maestranza… La salida y la meta se ubican en la avenida de la Borbolla.

