Este domingo se disputa la carrera 'CEU Sevilla 15k Experiencie', con salida y meta en la Avenida de la Borbolla

Este domingo, a partir de las 9.00 horas, se celebrará la segunda edición del CEU Sevilla 15k Experience, que ha agotado los 3.000 dorsales disponibles con antelación. El atractivo recorrido sobre esta novedosa distancia de 15 kilómetros que completa la oferta de ... pruebas de running en Sevilla llevará a los participantes por algunos de los puntos más bonitos del centro de la capital hispalense, como el entorno del Parque de María Luisa, la Torre del Oro, la Maestranza… La salida y la meta se ubican en la avenida de la Borbolla.

La expo del corredor se celebra este viernes (de 17.00 a 20.00 horas) y el sábado (10.00 a 20.00 horas) en las instalaciones de Skoda Cartuja Motor, en el polígono Su Eminencia, donde los corredores podrán recoger sus dorsales para la carrera que, en esta segunda edición, cuenta con mejoras en el recorrido y en puntos claves como avituallamientos y zona de post meta.

El nivel deportivo ha crecido muchísimo en esta segunda edición, con un listado de salida con algunos de los mejores atletas andaluces sobre el asfalto y que contará como grandes favoritos con los atletas internacionales Julien Melody y Fabián Manrique. La fondista francesa acredita 2:25.01 en maratón y 1:10.26 en medio maratón, mientras que el argentino Manrique, tres veces campeón nacional en varias distancias como los 10.000 metros, tiene como mejores marcas 13.49 en 5.000 metros y 45.21 en 15k en el año 2018 o 1:04.16 en medio maratón.

Candidatos a la victoria

El ganador de la primera edición, el sevillano Rubén Álvarez tratará de reeditar su cetro de campeón, y no lo tendrá nada fácil por la competencia de Domingo Gil, Mario Gil, Juan Robles, el triatleta hispalense Igor Bellido, Pablo Fernández, Cristian Caputto, Said el Bouchiki o Pablo Melero.

Entre las mujeres con más opciones para pelear la victoria estarán Alejandra Sánchez Massa (ganadora de la Subida al Veleta),Inma Díaz (segunda clasificada en la Nocturna del Guadalquivir) o Laia González, ganadora de la Carrera de la Mujer de A Coruña y tercera en la de Sevilla en 2023.

El recorrido es espectacular e innovador, absolutamente llano, con pocas curvas y sin desnivel, perfecto para lograr grandes marcas, como ya se demostró en la primera edición este pasado 2024. Se diferencia significativamente de otras pruebas existentes en Sevilla por la ubicación de la salida y la meta, cerca del parque de María Luisa, y transcurre íntegramente por el centro histórico y avenidas principales de la ciudad.

La carrera CEU Sevilla 15K Experience está organizada por TBF, con el patrocinio principal de la Universidad CEU Fernando III, con el apoyo de ALS Sport Shop Sevilla y Cartuja Motor (Skoda), y cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.