Doble bronce para Loreto Macho, palista del Club Náutico Sevilla, en los Juegos Mundiales de barco de dragón

El Club Náutico Sevilla ha añadido este fin de semana un nuevo éxito internacional a su sección de piragüismo. Lo ha hecho con motivo de los XII Juegos Mundiales, competición cuatrianual dirigida a disciplinas no olímpicas que se están disputando desde el 7 de agosto en China, donde Loreto Macho ha conquistado dos medallas con la selección española de barco de dragón.

La palista del club hispalense, que debutara el pasado año con el equipo nacional de la modalidad colgándose una medalla de plata en el Campeonato del Mundo celebrado en Filipinas, éxito por el que llegó a ser recibida por el alcalde de Sevilla, se ha hecho en esta ocasión con dos metales de bronce. En concreto, lo ha hecho tras ser tercera en las pruebas mixtas DB 8 Open y DB 10 sobre las distancias de 2.000 metros.

Loreto Macho lo ha vuelto hacer. Doble medallista de Dragon Boat🐉 en los @twg2025. Única sevillana de su embarcación y palista del @CNauticoSevilla que ha llevado al cajón de #Chengdu2025 la bandera de la ciudad que le entregamos en 2024



¡Eres un orgullo para Sevilla!#TWG2025 https://t.co/K4WhB5yfjo pic.twitter.com/mVWoW2PIv2 — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) August 10, 2025

Loreto Macho, de 29 años, ha completado su participación en la modalidad de barco de dragón de los Juegos Mundiales de Chengdu, que se desarrollarán hasta el 17 de agosto en 34 disciplinas con unos 5.000 deportistas de 120 países, con un cuarto y un quinto puestos en DB 10 y DB 8 mixtos sobre 500 metros.

