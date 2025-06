Diez curiosidades del Betis Baloncesto en la Final Four

El Real Betis Baloncesto, cuarto clasificado de la fase regular de la Primera FEB, abrirá este sábado (17.00 horas) la Final Four en la Caja Mágica de Madrid. Una cumbre por el ascenso con cuatro equipos, tres partidos en total y tanta igualdad como tensión y emoción ante el desenlace de un torneo que guarda muchas curiosidades desde el punto de vista del conjunto bético.

Desempate con el Movistar Estudiantes. La igualdad entre colegiales y verdiblancos ha sido máxima esta temporada. Los enfrentamientos de la fase regular se han saldado con una victoria para cada equipo, con ambos haciendo valer el factor cancha, y por la misma diferencia además: cuatro puntos. En la primera vuelta, el Estudiantes ganó por 86-82 y, en la segunda, ya con Natxo Lezcano a los mandos del equipo madrileño, se tomó la revancha el Betis Baloncesto venciendo por 75-71. Pudo ser más amplia la diferencia si no media una faltita de Renfroe sobre Granger en la última jugada del encuentro que le impidió al Betis hacerse no solo con el triunfo sino también con el duelo particular.

Nuevo escenario en Madrid. La Caja Mágica, instalación de reminiscencias tenísticas, será la tercera cancha en la que el Betis Baloncesto se enfrente al Movistar Estudiantes en las dos últimas temporadas en la Primera FEB. El conjunto verdiblanco había jugado hasta ahora con los colegiales en el Movistar Arena y en el Magariños, donde disputó el primer duelo de los cuartos de final de la temporada pasada y, este pasado verano, a principio de septiembre, ya con el nuevo proyecto bético en marcha, un amistoso de preparación.

Diez años del ascenso de García de Vitoria. En 2015, el Club Ourense Baloncesto Baloncesto dirigido por el ahora técnico verdiblanco lograba en las pistas, tras una durísima final con el Breogán a cinco partidos, subir a la ACB. Un ascenso luego frustrado en los despachos por el inasumible canon de la época que en términos económicos debían afrontar los clubes para dar el salto a la máxima categoría del baloncesto español. «El baloncesto me debe una», ha dicho esta semana García de Vitoria, que ha recibido muchos mensaje alusivos a aquella gesta con el equipo al que más tiempo ha dirigido en su ya larga carrera en los banquillos.

Historias cruzadas. El extécnico estudiantil, Pedro Rivero, destituido esta temporada tras encadenar su equipo siete victorias seguidas, integró la plantilla del ascenso del COB en 2015, así que fue pupilo de García de Vitoria. Además, hay que recordar que Rivero llegó a militar en el otrora Cajasol en la temporada 2008-2009, en la que tuvo como compañeros en el puesto de base a Pecile, Bennett, Edney, Dajuan Collins y Milisavljevic. De aquella plantilla del COB que ascendió en 2015 hay, además, un jugador que milita ahora mismo en el Movistar Estudiantes, Christian Díaz, que también ha subido a la ACB con el Covirán Granada.

Uno que quiere repetir. Babatunde Edward Olumuyiwa, Tunde, busca su segundo ascenso con el Betis Baloncesto tras ser parte de la plantilla que tan brillantemente descollase en la temporada 2018-2019 a las órdenes de Curro Segura. El pívot sierraleonés era mucho menos conocido entonces, ya que se estrenó con el Betis en la segunda categoría profesional tras destacar la campaña anterior en el Albacete Basket, de LEB Plata. Ya de verdiblanco, donde se hizo querer enseguida, Tunde formó juego interior con Obi Enechionyia, Rinalds Malmanis, Mamadou Samb, Aleksandar Marcius y Matt Stainbrook.

Borg, el otro 'superviviente'. Junto a Tunde, el combo perimetral sueco es el otro 'superviviente' de aquel magnifico Betis de 2019 que estará presente en la Final Four de Madrid. El escandinavo milita en el Súper Agropal Palencia, su cuarto equipo tras dejar Sevilla en 2021. Luego ha estado en el Prienai lituano antes de retornar a España para jugar sucesivamente en el Lenovo Tenerife, el MoraBanc Andorra y, ahora, el Palencia. El año del ascenso, Borg formó una gran pareja de escoltas, muy complementaria, con Johnny Dee, que acaba de retirarse.

Líder uruguayo. El mascarón de proa del Betis Baloncesto la pasada campaña junto a Eddy Polanco vestirá este sábado la camiseta del Movistar Estudiantes, donde se encuentra cedido por el Casademont Zaragoza, el club que se hizo con sus servicios en el verano de 2024 pagando la cláusula liberatoria. «Intentamos traerlo cuando salió de la ACB, pero no pudimos pelear contra Estudiantes», comentaba esta semana García de Vitoria. Joaquín, que fue padre en Sevilla durante su etapa como jugador del Betis, promedia 11,6 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y un 35% en el tiro exterior jugando poco más de 20 minutos. Sin duda, es un foco de peligro continuo del que esta tarde deberá estar muy pendiente su antiguo equipo.

El que más ha jugado. Pase lo que pase en Madrid, la temporada ha sido de lo más exigente para el Betis Baloncesto, el único equipo que ha estado en las dos Final Four de la temporada. En la Copa de España, donde perdió en semifinales, compitió junto al Odilo Cartagena, el San Pablo Burgos (campeón) y el Monbús Obradoiro. De los cuatro equipos en la Caja Mágica, el verdiblanco es el que mayor número de encuentros totaliza: 46, a razón de 34 de fase regular, 5 del play off y 7 de la Copa. El Estudiantes suma 43 por los 42 del Palencia y los 41 del Fuenlabrada.

Descubrimiento y oportunidad perdida. Cameron Krutwig, cortado por el Betis Baloncesto la pasada campaña tras hacerse con el control del club el grupo mexicano, repite presencia en la Final Four. Y de nuevo en Madrid. En 2024 se convirtió en el jugador clave para darle un salto de calidad al Força Lleida, que finalmente lograría el ascenso tras superar al San Pablo Burgos en las semifinales y al Movistar Estudiantes en la final. Ahora, en las filas del Súper Agropal Palencia, promedia 11,3 puntos, 6,8 rebotes, 2 asistencias y 15,7 créditos de valoración. El Betis lo descubrió en el difícil verano de 2023 cuando el presupuesto era muy corto y los mexicanos, tras su desembarco, lo dejaron ir sin haberlo testado suficientemente. Osvaldas Matulionis, lituano del Flexicar Fuenlabrada, es el otro jugador del Força Lleida que vuelve a repetir presencia en la F4.

Exjugadores del Estudiantes. Líder anotador del Betis, con el que está completando la mejor temporada de su carrera, Mark Hughes vistió la camiseta del Estudiantes en la 2022-2023. Aquel curso, los colegiales finalizaron en la cuarta posición (como esta campaña el Betis) pero no pudieron alcanzar la Final Four al ser eliminados en cuartos por el San Pablo Burgos en tres partidos. Hughes promedió 10,2 puntos, 3,4 rebotes y 1,5 asistencias en fase regular. Con el Betis se ha disparado a 16 en la temporada y hasta los 21,8 en el play off. El otro jugador del conjunto verdiblanco que también militó en el Estudiantes es Cvetkovic, siempre en ACB y en dos etapas: temporadas 2017-18 y 2020-21.