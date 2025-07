Cuenta atrás para saber si Sevilla tendrá baloncesto ACB la próxima campaña

Esta semana se conocerá si Sevilla tendrá baloncesto de nivel ACB la próxima temporada o no. La plaza, como se sabe, hay que ganársela en la pista antes de certificarla en los despachos, y tras el sobresaliente trabajo realizado por el plantel del ... Betis Baloncesto a las órdenes de García de Vitoria, la pelota pasaba a manos de los directivos. De Pedro Fernández, en concreto, que desde el primer momento, nada más consumarse el ascenso, buscó el apoyo de la ciudad y las instituciones remarcando que la plaza se la había ganado Sevilla y que aquí se quedaba. Una manera de justificar también la decisión de aparcar la marca Betis para que el término Sevilla, evidentemente como localización geográfica, apareciera de nuevo en el nombre comercial del club junto al de algún patrocinador.

Desde el 8 de junio, cuando el Betis Baloncesto conquistara la Caja Mágica de Madrid, estas semanas han sido frenéticas, de mucho trabajo en las oficinas del club, porque se han celebrado múltiples reuniones al más alto nivel para tratar de cuadrar números, eliminar deudas, configurar un presupuesto, presentar las cuentas ante los auditores externos de la ACB y buscar el dinero correspondiente al Valor de Participación, el nuevo canon, cifrado en unos 580.000 euros. Ese importe esperaba el club deducirlo de sus ingresos futuros en la ACB, pero los estatutos no abren esa puerta con la primera cuota de las cuatro del canon. Sí con las otras tres.

Como se ha encontrado el club hispalense con tantos obstáculos en el camino y ha costado tanto empeño convencer a algunas de las Administraciones, no es de extrañar que en Granada se hayan visto ya con la plaza ACB en la mano ante el posible incumplimiento de las condiciones que marcan los estatutos de la competición por parte del Hereda Sevilla.

El viernes, algunos medios de la ciudad nazarí cifraban en el 99% las posibilidades del Covirán de regresar a la Liga Endesa. Las sensaciones de la entidad sevillana, que suele expresarse a través de su presidente, eran distintas, aunque conscientes de las dificultades existentes. Mantenía el empresario su confianza y el convencimiento de que el Hereda Sevilla cumpliría con lo establecido para que tanto la auditoría, como luego la ACB en su asamblea general ordinaria, le dieran el visto bueno al acceso.

Si el club traspasara ese umbral, sería después de un trabajo intenso y frenético que no ha parado este fin de semana y en el que ha contado con el apoyo de asesores externos que han echado un cable para sortear trabas económicas. La colaboración de la Junta de Andalucía será la habitual con los clubes ACB a nivel de patrocinio deportivo y del dinero comprometido por el Ayuntamiento de Sevilla en principio no puede disponer ya ni en el corto plazo. Todo pasa pues, en estos días, por Pedro Fernández y su capacidad económica para que Sevilla se asegure baloncesto ACB la próxima campaña, si no irrumpe otra fórmula alternativa.

Como ya se explicó el viernes en ABC de Sevilla, lo más urgente era abonar el Valor de Participación y también eliminar alguna deuda contraída con la propia ACB. No pueden afiliarse los clubes con deudas con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social, así lo establecen los estatutos. Y en todo ello ha puesto el club el foco en los últimos días aunque también haya trabajo adelantado en otras parcelas para darle vuelo al proyecto. Nada se hará público, no obstante, si no se inscribe el club. Y para eso hay que superar la auditoría, pagar y recibir el beneplácito de la ACB. Días y horas decisivas se avecinan para una entidad de 38 años de historia que cada verano vive al límite, como si hiciera malabares en una cornisa.