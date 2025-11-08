El derbi del Guadalquivir se renueva con un final a la antigua usanza

La ejemplar disciplina de la boga, modalidad deportiva unida al éxito en Sevilla que ha traído y sigue trayendo victorias, medallas y prestigio a la ciudad, vive este sábado su día más importante del año, al menos desde el punto de vista de la ... repercusión social y mediática, con la celebración de la clásica hispalense, la Regata Sevilla-Betis (13.00 horas), que cumple 59 ediciones. La competición que idearan Miguel López Torrontegui y Miguel Muñoz no pierde fuelle ni interés así pasen los años. Muy al contrario, está más viva que nunca, reinventándose continuamente con tal de mantener la llama de la rivalidad de sevillistas y béticos en la dársena del Guadalquivir entre embarcaciones de ocho con timonel.

El programa de regatas de este sábado, que arranca a las 11.30 horas y tendrá una duración de dos horas, con seis derbis en juego, presenta una novedad importante. La más trascendental, de hecho, de los últimos años, por cuanto afecta a la fisonomía de la prueba. El punto de llegada, que desde 2013 se localizaba a la altura del Club Náutico Sevilla, junto al Acuario en el Muelle de las Delicias, se ha trasladado a la Torre del Oro en lo que supone todo un déjà vu. Un regreso al pasado en toda regla, ya que era en el Muelle de la Sal donde finalizaba, partiendo de la esclusa, hasta 1992, cuando con las obras de la Expo y la desaparición del tapón de Chapina se amplió la dársena y la meta pasó al Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR). En 2013, 21 años después, se procedió a la gran revolución de la Sevilla-Betis con el cambio del sentido de la regata: la salida, al norte; y la llegada, al sur.

Y así seguirá siendo este domingo, en su 59ª edición, que acorta su distancia con el desenlace en la Torre del Oro. A priori, esta modificación introducida en el recorrido cambiará también la estrategia de las embarcaciones. Cada una jugará sus bazas. El tradicional punto crítico de Chapina, con curva pronunciada hacia la izquierda, puede serlo aún más, ya que el bote que llegue por delante en ese enclave divisará la meta a pocos metros y no habrá ya posibilidad alguna de remontada para el que venga detrás, con las hogueras. Pero es que en la salida, al atrasarse un poco, hay una curva a la derecha (más larga y hasta la llegada al CEAR) que podría beneficiar al barco que vaya por la orilla cercana a la Isla de la Cartuja. Se reduce la prueba unos mil metros, los remeros se ahorrarán unos tres minutos de esfuerzo y se pierde también el paso por el Puente de San Telmo y el de Los Remedios.

El Sevilla, por la orilla izquierda

Como es año impar, el Sevilla eligió calle y bogará por la ribera izquierda. Tendrá la curva del Puente del Cachorro a su favor siempre que vaya en paralelo o por delante, algo que intentará negarle, por supuesto, el ocho verdiblanco timoneado por Tomás Jurado. Con las excepciones de Jaime Lara y el plusmarquista Marcelino García, el Betis conserva a gran parte del bloque con el que se ha hecho inabordable en el río, estirando su racha hasta las 14 victorias seguidas, claramente marcando una época que le ha permitido estrechar casi al máximo la ventaja del Sevilla (30-28) en el balance general de resultados. Y el objetivo de esta generación de remeros verdiblancos es darle la vuelta al cómputo global antes de su retirada. Con Gaspar Company de entrenador y Jurado de timonel, por el Betis remarán Javier García como marca, Bruno Eder Blanco, Gonzalo García, Álvaro Gutiérrez, Francisco Figueira, Carlos González, Emilio Fernández y Daniel Gutiérrez.

El Sevilla presenta dos novedades importantes en el barco: marcará Jorge Flavio Knabe, tras ausentarse por lesión en 2024, y también regresa un veterano como Patricio Rojas. Entrenado por Mirson Camadro y con Jacobo Castiñeira al timón, el Sevilla buscará el triunfo con Knabe, Jaime Canalejo, Antonio José Díaz, Juan Miguel Palomino, Julio Casielles, Patricio Rojas, Ramón Palomino y Alejandro Vera. El bote nervionense, que ha renovado su tripulación en estos años con tal de frenar el ciclo exitoso del Betis, sigue esperando a uno de sus mayores talentos, Pablo Moreno, que se está formado en la Universidad de California.

Aunque el Sevilla ha ido subiendo paulatinamente su nivel, la realidad es que no gana desde 2010 (lo hizo con la meta en el CEAR en una mañana de lo más desapacible, con Canalejo y Rojas como únicos 'supervivientes') y que el Betis ha seguido por delante. En estos años siempre ha tenido una marcha más el bote verdiblanco, ora para romper pronto la regata, ora para despegarse y demarrar cuando más igualada estaba. En torno a las 13.30 horas de este sábado se sabrá si se prolonga el serial verdiblanco o si cambian las tornas y, sobre todo, qué impacto habrá causado en el desarrollo de la prueba el cambio de la meta.

Esperanza Márquez y Rocío Laó posan junto a los trofeos de las regatas masculina y femenina MANUEL GÓMEZ

Vuelve 'Polola' Márquez

Antes, a mediodía (12.00 horas), lo experimentarán las dos embarcaciones absolutas femeninas. También ejerce aquí el Betis el rol de favorito al haberse adjudicado las siete últimas ediciones. El regreso de Esperanza 'Polola' Márquez le dará un plus de experiencia al bote verdiblanco, que está entrenado por David Cifuentes y bogará con Paola Alonso de Caso (marca), María Jesús Gómez, Ana Navarro, Teresa Sánchez-Lanuza, Esperanza Márquez, Laura Montes, Julia Gelart y Estefanía Montilla en la proa. Timoneará Fernando Cano.

El Sevilla, entrenado por Álvaro Romero y con Hugo Díaz al timón, remará con Lidia Florido (marca), Amanda Gil, Rocío Laó, Inmaculada Rius, Ángela Borreguero, María Navarro, Clara Vázquez y Nuria Barrios en la proa. Ha reestructurado el barco (el año pasado marcaba Amanda Gil) y causan baja Isabel Monedero e Inés Izquierdo, que aparece como reserva. El balance de la femenina es 15-20 a favor del Betis.

Horarios de las regatas

La amplia jornada de regatas la abrirán los veteranos de Sevilla y Betis, en categoría femenina (11.30 horas, balance 2-1) y masculina (11.40 horas, balance 7-22), ambas sobre 500 metros. También sobre medio kilómetro competirán los aspirantes femeninos (12.30 horas, balance 2-1) y masculinos (12.40 horas, balance 19-20). Mucho público sigue el desarrollo de las regatas absolutas por ambas orillas, especialmente por el margen izquierdo y un buen número de aficionados se concentran en los puentes, sobre todo en el de Triana. Quien no pueda o quiera seguirla de este modo, podrá verla en directo por televisión. Será retransmitida por RTVE Play, Teledeporte, Andalucía TV, CanalSurMás, el canal Youtube de World Rowing y los canales oficiales de ambos clubes.