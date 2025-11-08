Suscribete a
REGATA SEVILLA - BETIS

El derbi del Guadalquivir se renueva con un final a la antigua usanza

El traslado de la meta a la altura de la Torre del Oro, gran aliciente de la 59ª edición de la Regata Sevilla - Betis, que se disputa este sábado

Definidas las tripulaciones de la Regata Sevilla - Betis, que recupera el clásico final en la Torre del Oro

La embarcación del Betis, por delante de la sevillista en la Regata de 2024
La embarcación del Betis, por delante de la sevillista en la Regata de 2024 MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

La ejemplar disciplina de la boga, modalidad deportiva unida al éxito en Sevilla que ha traído y sigue trayendo victorias, medallas y prestigio a la ciudad, vive este sábado su día más importante del año, al menos desde el punto de vista de la ... repercusión social y mediática, con la celebración de la clásica hispalense, la Regata Sevilla-Betis (13.00 horas), que cumple 59 ediciones. La competición que idearan Miguel López Torrontegui y Miguel Muñoz no pierde fuelle ni interés así pasen los años. Muy al contrario, está más viva que nunca, reinventándose continuamente con tal de mantener la llama de la rivalidad de sevillistas y béticos en la dársena del Guadalquivir entre embarcaciones de ocho con timonel.

