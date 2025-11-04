Suscribete a
REMO

Definidas las tripulaciones de la Regata Sevilla - Betis, que recupera el clásico final en la Torre del Oro

El cambio de ubicación de la meta, gran novedad de la 59ª edición de la prueba, que se disputa este próximo sábado y cuya presentación se ha celebrado en el CEAR de la Cartuja

La Regata Sevilla - Betis cumple 65 años con la vista puesta en el 8 de noviembre

Tomás Jurado, timonel del Betis, y Jaime Canalejo, remero del barco sevillista, junto al trofeo de la Regata
Tomás Jurado, timonel del Betis, y Jaime Canalejo, remero del barco sevillista, junto al trofeo de la Regata MANUEL GÓMEZ
Sergio A. Ávila

La Regata Sevilla-Betis, con toda su carga de pasión, nostalgia y tradición de dos maneras de entender la rivalidad deportiva de la ciudad trasladada al río, cumplió 65 años el pasado 16 de octubre y este próximo sábado celebrará su 59ª edición. Estos ... días se perfilan los últimos detalles de la emblemática prueba y ha sido este martes cuando se ha celebrado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Cartuja (CEAR) el más importante acto protocolario de la larga previa. En la presentación se ha procedido al sorteo de las calles y al anuncio de los integrantes de las embarcaciones absolutas en categoría femenina y masculina.

