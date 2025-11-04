Definidas las tripulaciones de la Regata Sevilla - Betis, que recupera el clásico final en la Torre del Oro

La Regata Sevilla-Betis, con toda su carga de pasión, nostalgia y tradición de dos maneras de entender la rivalidad deportiva de la ciudad trasladada al río, cumplió 65 años el pasado 16 de octubre y este próximo sábado celebrará su 59ª edición. Estos ... días se perfilan los últimos detalles de la emblemática prueba y ha sido este martes cuando se ha celebrado en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Cartuja (CEAR) el más importante acto protocolario de la larga previa. En la presentación se ha procedido al sorteo de las calles y al anuncio de los integrantes de las embarcaciones absolutas en categoría femenina y masculina.

Aunque hay cambios en las tripulaciones, e importantes respecto a 2024, lo más noticiable de esta edición es sin duda la reubicación de la meta. Debido a la alta concentración de barcos durante la prueba y operativo para su organización, la Autoridad Portuaria ha aducido razones de seguridad para proceder a este cambio que altera la fisonomía de la regata en lo que supone una vuelta a los orígenes. Antes de la desaparición del tapón de Chapina con las obras de la Expo'92, la Sevilla-Betis finalizaba a la altura de la Torre del Oro. Luego se trasladó la meta al CEAR y, tras el cambio de sentido implementado en 2013, se estableció junto al Acuario, en el Muelle de las Delicias y frente al Club Náutico. Ahora retorna a la Torre del Oro.

Así formarán el Sevilla y el Betis

El ocho del Sevilla FC lo formarán Jorge Flavio Knabe como marca, Jaime Canalejo, Antonio José Díaz, Juan Miguel Palomino, Julio Casielles, Patricio Rojas, Ramón Palomino y Alejandro Vera, con Jacobo Castiñeira al timón y Mirson Camadro de entrenador. Vuelven Knabe y Rojas como novedades más relevantes del barco nervionense. El Real Betis, sin la presencia esta vez del 'plusmarquista' Marcelino García (25 ediciones de la Regata Sevilla-Betis remadas, más que nadie), bogará con Javier García de marca, Bruno Eder Blanco, Gonzalo García, Álvaro Gutiérrez, Francisco Figueira, Carlos González, Emilio Fernández, Daniel Gutiérrez y Tomás Jurado al timón, siendo Gaspar Company su entrenador.

En la derbi femenino absoluto, el Sevilla, entrenado por Álvaro Romero y con Hugo Díaz de timonel, competirá con Lidia Florido (marca), Amanda Gil, Rocío Laó, Inmaculada Rius, Ángela Borreguero, María Navarro, Clara Vázquez y Nuria Barrios. El ocho bético, al que entrena David Cifuentes y está timoneado por Fernando Cano, remará con Paola Alonso de Caso (marca), María Jesús Gómez, Ana Navarro, Teresa Sánchez-Lanuza, Esperanza Márquez, Laura Montes, Julia Gelart y Estefanía Montilla. El regreso de la veterana 'Polola' Márquez al ocho verdiblanco es tal vez la novedad más destacada en ambas formaciones.

Siendo año impar, le tocaba al bote nervionense elegir calle y bogará por la orilla izquierda, la de Sevilla, que tiene a su favor la curva del antiguo tapón de Chapina, en el Puente de la Expiración, punto crítico de la prueba. Como jueces-árbitros actuarán David Galisteo en la cita principal masculina, Sonia Ruiz en la absoluta femenina y Carmen Mari Domínguez en aspirantes y veteranos.

Con la salida de la prueba a la altura de la pasarela de San Jerónimo, el recorrido se acorta y la meta, desde luego, gana en vistosidad, teniendo en cuenta que la mayor concentración de aficionados que siguen la Regata se localiza en el Puente de Triana y en el Paseo Marqués del Contadero. El Betis lleva un serial de 14 victorias consecutivas desde 2011. Nunca antes un periodo de triunfos en esta regata se había prolongado tanto en el tiempo. Se encuentra a dos victorias de empatar el balance general (30-28). En la absoluta femenina, las verdiblancas se han adjudicado las últimas siete ediciones y mandan en la general (15-20).

Foto de familia de la presentación de la Regata Sevilla - Betis MANUEL GÓMEZ

Autoridades y programa

Al CEAR han asistido el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; el director de la Regata, Javier Cáceres; la directora general de Sistemas y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía, Mariola Rus; el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla, Francisco de Paula José Juárez; la delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, Silvia Pozo; el presidente de la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, José María Escribano; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona; y el consejero del Real Betis Ricardo Díaz.

El traslado de la meta ha implicado también una reconfiguración del programa de regatas, que se ha comprimido. Desaparecen las de promoción de clubes, mientras que los derbis de veteranos, sobre 500 metros, se disputarán a las 11.30 (femenina) y las 11.40 (masculina). La absoluta femenina se disputa a las 12.00 horas y la masculina, como cierre de la jornada, a las 13.00. Entremedias habrá tiempo y espacio para las dos regatas de aspirantes, también en categoría femenina (12.30) y masculina (12.40), ambas sobre 500 metros.

Las pruebas absolutas contarán con la retransmisión en directo de Teledeporte, RTVE Play, Andalucía TV, CanalSurMás, el canal Youtube de World Rowing y los medios oficiales de los clubes. La 59ª Regata Sevilla-Betis está organizada por la Federación Andaluza de Remo con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, el Puerto de Sevilla, Dársena Deportiva Sevilla, Coca-Cola, Cruzcampo, Filippi, Oton y los clubes sevillanos de remo, manteniendo su carácter solidario, en este caso con la Asociación ELA Andalucía.