David Muñoz gana un apasionante pulso entre sevillanos en Sachsenring

Definitivamente, David Muñoz le ha cogido al aire a la temporada 2025 de Moto3. Está en un momento dulce, de máxima confianza encima de la moto. En Sachsenring, circuito estrecho y corto, el sevillano de Brenes conquistó su segundo triunfo del año, tras el sumado en Motorland, y lo hizo superando a su paisano José Antonio Rueda en un eléctrico duelo en el que saltaron chispas, con un puñado de adelantamientos entre ambos, hasta que Muñoz lo rebasó en la última curva, sin tiempo ya para la contrarréplica, para llevarse de este modo la victoria y superar la centena de puntos en el Mundial. Tras el precioso pulso, ambos se saludaron deportivamente nada más cruzar la meta. Si en Assen fue Rueda quien se llevó la gloria, en Sachsenring se la ganó Muñoz. Le dedicó el triunfo a su amigo Borja Gómez, fallecido esta semana en un accidente en Magny-Cours.

Desde la salida, con un movimiento muy agresivo, fue a por todas el brenero, cruzándose en la salida para ganar dos puestos y colocarse segundo, tras Ogden, con Carpe, Bunchanan y Piqueras a su estela. Rueda superó cuatro posiciones y se puso octavo. No esperó Muñoz para agarrar el liderato y tirar del grupo en la segunda vuelta del circuito más corto de todo el Mundial, apenas 3,67 kilómetros. Como suele ser habitual en Moto3, la carrera estaba compactada, aunque Muñoz y Ogden tenían mayor ritmo. Máximo Quiles venía como un tiro, desbancó al británico, que el sábado había marcado la pole, y también al sevillano. Carpe, tercero, fue sancionado con una 'long lap' por un toque a Almansa en la salida y la tomó enseguida pero perdió un puñado de posiciones.

Quiles mandaba, pero Muñoz estaba a su rueda, igual que Furusato, que se asomó a la cabeza de la prueba en una carrera de lo más agrupada, con amagos de rotura que se quedaron ahí, en amagos. Rueda, a un ritmo constante, seguía su remontada, como la hormiguita. Ya se movía entre la quinta y la sexta posición. Estaba en la pomada. Adrián Fernández se fue al suelo en la curva tres al paso del noveno giro mientras varios pilotos se lanzaban a la caza de Quiles, incluso Yamanaka, que calculó mal y se pasó en una curva cuando lo tenía ya superado.

David Muñoz y José Antonio Rueda, números 64 y 99, estuvieron emparejados casi todo el tiempo en cabeza de carrera REUTERS

Remontada del palaciego

Rueda iba a más, ya incrustado en zona de podio. Nueve posiciones había remontado en once vueltas y otra vez, como tantas veces esta temporada, tenía entre ceja y ceja la victoria para darle otro bocado al título. Un error de Quiles le abrió la puerta al palaciego, que se puso líder en el ecuador de la prueba, pero ni Yamanaka ni Muñoz descabalgaban. De nuevo los dos sevillanos arriba, intercambiando posiciones, luchando por estar en el podio y sumar otra victoria. Un duelo apasionante, eléctrico. Segundo y tercero, tercero y segundo, tal era la secuencia en la persecución de Yamanaka, que sorprendentemente aguantaba primero.

Almansa, que salía de la primera fila, se caía y el equipo Leopard se quedaba sin pilotos en la pista. Los dos sevillanos se mantenían a la estela de Yamanaka, esperando el error del nipón, que se produjo en la vuelta 17 y aprovechó el líder del Mundial. Todavía pasarían cosas porque la carrera no se rompía, nadie se escapaba del 'trenecito'. Y quedaba lo mejor. Quiles apretaba y arriesgaba, como Muñoz, segundo. Yamanaka, de pronto, se fue muy largo en un error grosero y Ogden, el 'poleman', se cayó siguiendo su trazada.

Rueda, Muñoz y Quiles lideraban y entre ellos se resolvería el podio a tres vueltas del final. El murciano falló en su intento de asaltar la cabeza de carrera desbancando a un sólido Rueda, que aceleraba más para asegurarse la victoria. Saboreaba ya la séptima de la temporada, pero Muñoz lo superó en el inicio de la última vuelta, con ambas motos tocándose. Rueda no tardó en devolvérsela, Furusato se cayó en la doce (la penúltima) y el de Brenes se la jugó en la última, la de entrada a meta, aprovechando el hueco abierto y superando a su paisano, que a su vez se llevó un toque de Quiles y fue tercero en la foto finish. Así conquistó Muñoz la segunda victoria mundialista de su carrera y se asoma entre los candidatos a rivalizar con Rueda por un título para el que el palaciego sigue sembrando.

Las valoraciones de Muñoz y Rueda

En declaraciones a DAZN, así valoraba Muñoz el triunfo: «Hemos trabajado bien todo el fin de semana. Desde el entrenamiento del viernes sabíamos que podíamos luchar por la victoria. Teníamos muy buen ritmo. Nos ha faltado un poco de cambio y puesta a punto, nos habría venido mejor, pero aun así nos hemos llevado la victoria. He sabido jugar mis cartas. La pista estaba un poco mojada y no se podía imponer el ritmo de los entrenos, pero he guardado neumático como en Aragón y aquí estamos. He salido rápido, se me ha levantado un poco el manillar, se me ha doblado, lo he salvado y ha sido una buena salida. La victoria se la dedico a Borja Jiménez, a su familia. Siento el dolor que están pasando. Es un momento duro para todo el motociclismo. Va para mi amigo Borja, que allí donde esté nos estará cuidando».

Rueda quería ganar y no pudo hacerlo, pero suma otro podio más y, si mira cómo está la general, es inevitable que esboce una sonrisa. «Contento de haber hecho otro buen fin de semana. El circuito me gustaba mucho y me habría gustado ganar. Me la tenía que jugar en la última curva y me la he jugado. Así son las carreras de Moto3. Se la dedico a Borja. Va por él y su familia. Quería ganar, pero tercero está bastante bien. Veremos en Brno, que será un circuito nuevo para mí. Hemos aumentado la ventaja y hay que terminar lo mejor posible antes de la segunda parte del Campeonato, que para mí es la más complicada. Hay que saber cuándo arriesgar y cuándo mantener la calma», comentaba el líder del Campeonato.

Así está clasificación general de Moto3

De Alemania se marcha el palaciego con 203 puntos, aumentando su colchón hasta los 73 sobre Piqueras, segundo, y con Muñoz convertido en el piloto más en forma del momento en Moto3. El brenero es quinto de la general con 107 unidades. El próximo fin de semana, nueva cita, esta vez en Brno, con el Gran Premio de la República Checa, último antes del descanso veraniego.