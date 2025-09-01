Culmina la fase previa de la Copa Sevilla, que define al completo su cuadro principal

La fase previa de la Copa Sevilla de tenis, que ha constado de un total de 18 partidos divididos en dos jornadas, ha finalizado hace escasos minutos con la victoria de Álex Martínez, que expedía así su billete para el cuadro principal, sobre Miguel Damas por un doble 7-6 en un partido muy reñido. De este modo, Martínez se une a las otras cinco raquetas que ya habían certificado su presencia en la fase final del torneo: los checos Dominik Kellovsky y Jonás Forejtek, el germano-letón Robert Strombachs y los españoles Carlos López Montagud y David Jordá Sanchís.

Este repóquer de tenistas completa un cuadro principal compuesto por 32 jugadores en el que hay ocho cabezas de serie (el número uno, Carballés) y cuatro invitaciones. Kellovsky se deshizo este lunes de Max Alcalá Gurri (6-2, 4-6, 0-6); Forejtek, de Iñaki Montes de la Torre (6-2, 6-1); Strombachs, de Sergi Pérez Contri (3-6, 6-3, 7-6); López Montagud, del italiano Raul Brancaccio (6-3, 2-6, 4-6); y Jordá Sanchís, del germano John Sperle (7-5, 6-1).

En dieciseisavos, Forejtek será el rival del italiano Lorenzo Giustino, Strombachs se medirá con el luso Frederico Ferreira; Jordá Sanchís, con el chileno Tomás Barrios; López Montagud, con Carlos Sánchez Jover; Kellovsky, con el neerlandés Guy Den Ouden; y Álex Martínez, con Carlos Taberner, segundo favorito al título.

Ya ha arrancado la ronda de dieciseisavos de la que esta tarde-noche se disputarán cinco partidos en las instalaciones del Real Club de Tenis Betis. Dusan Lajovic y Elias Ymer se ven las caras en la pista central y a continuación (no antes de las 19.00), turno para Roberto Carballés ante el argentino Genaro Alberto Olivieri. Cuando acabe este encuentro, también en la central, se medirán el argentino Facundo Díaz y el jerezano Pablo Llamas. En la pista 3, Jaime Faria (tercer favorito) se enfrentará a Nicolas Álvarez Varona (18.00) y a continuación se disputará el Daniel Mérida-Christoph Negritu.

