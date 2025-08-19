El Mundial absoluto de sprint olímpico y paracanoa contará con representación sevillana

Cuatro son los representantes hispalenses, tres de ellos del Club Náutico Sevilla y uno del Círculo Mercantil, en los Campeonatos del Mundo absolutos de sprint olímpico y paracanoa, que se disputan en Milán desde este miércoles, 20 de agosto, hasta el próximo domingo, día 24. Un total de 625 deportistas de 71 países participan en la cita intercontinental, incluidos los palistas Carlos García, Elena Gómez-Millán, Ana Cantero y Carlota Blanca.

Desplazados a tierras italianas con la selección española, con la que ya han competido este año, y de forma exitosa, Elena Gómez-Millán será la primera en comparecer en las aguas del lago Idroscalo, donde competirá en C2 200 metros. Lo hará junto a la gallega Claudia Couto, con la que el pasado mes de julio se proclamaba subcampeona mundial sub 23 en dicha modalidad.

La sevillana, que previamente había conseguido junto a Ana Cantero dos medallas de plata en el Europeo sub 23 disputado en Rumanía a principios de julio, debutará en Milán este miércoles a las 15:08, hora fijada para la primera eliminatoria de C2 200. De no conseguir plaza directa para la final del sábado (15:30), deberá disputar el viernes las semifinales a las 11:23.

Por su parte, Carlota Blanca, que este año ya se ha estrenado como internacional absoluta con España a pesar de ser todavía júnior de primer año, logrando ser finalista en la Copa del Mundo de Polonia en mayo, participa en la modalidad KL2 200 de paracanoa, con eliminatoria fijada el miércoles a las 15:18 h. En su caso, las semifinales están programadas el viernes a las 9:25 y la final, el sábado a las 15:18.

El tercer palista del Náutico Sevilla en entrar en acción en el Campeonato del Mundo será Carlos García, inscrito en la modalidad olímpica K2 500 con el madrileño Enrique Adán, con el que lograba este año la plata en la Copa del Mundo de Hungría a mediados de mayo y era semifinalista en el Campeonato de Europa de la República Checa un mes más tarde.

Su debut será el jueves a las 11:15 horas en la tercera eliminatoria de K2 500, que disputará sus semifinales el sábado a las 10:58, 11:04 y 11:10 horas; y las finales C, B y A, el domingo (9:20, 9:25 y 10:54, respectivamente).

La representante del Círculo Mercantil será Ana Cantero, vigente doble subcampeona de Europa sub 23 compartiendo barco con su paisana Elena Gómez-Millán. Competirá en dos pruebas: C1 5.000 y C4 500, en este caso junto a Claudia Couto, María Corbera y Valeria Oliveira. La sevillana disputará la final del C4 500 el domingo a las 11:08 horas y la del C1 5.000 tres horas después, a las 14:04.

