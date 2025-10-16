Suscribete a
Los cuartos de final rompen los pronósticos del Open Sevilla de tenis

Tres de las cuatro aspirantes al título, que estaban exentas de las eliminatorias de octavos, han dicho adiós a la competición de manera inesperada

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena arranca este miércoles en el Club Náutico

Adriana Coltorti, en su partido de cuartos de final
Adriana Coltorti, en su partido de cuartos de final

ABC de Sevilla

Día de sobresaltos en el segundo asalto del 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que se celebra hasta el sábado en el Club Náutico de la capital hispalense. Los cuartos de final del torneo femenino sobre tierra del Circuito Nacional IBP Tenis ... en la categoría 1.000 se disputaban este jueves con el esperado debut de las cuatro primeras aspirantes al título. Y tres de ellas han dicho adiós de forma inesperada tras estar exentas de los duelos de octavos.

