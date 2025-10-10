Copa Nadia by JCastillo Seguros: Cortez, Dols, Urgesi y Mintegi avanzan a semifinales en el CTT Blas Infante

La jornada del jueves comenzó con el enfrentamiento entre la española Lucía Cortez y la francesa Alizé Lim, un duelo vibrante que mantuvo la atención del público durante más de dos horas y media. Tras numerosos juegos disputados y un ritmo constante de ... intensidad, la española se impuso por 6-3 y 6-4, accediendo con autoridad a la penúltima ronda.

Uno de los partidos más destacados de ayer fue el que enfrentó a la española Sara Dols con la búlgara Gergana Topalova, séptima cabeza de serie del torneo. Dols protagonizó una espectacular remontada, salvando dos bolas de partido en el tercer set para imponerse finalmente por 3-6, 6-1, 7-5, en uno de los encuentros más emocionantes hasta el momento.

El duelo italiano entre Anastasia Abbagnato (5) y Federica Urgesi (2) ofreció un tenis de gran nivel, con largos intercambios y mucha energía sobre la pista. Finalmente, Urgesi logró imponerse por 7-5, 2-6 y 6-3, asegurando su plaza en semifinales.

La jornada de individuales concluyó con el enfrentamiento entre las españolas Neus Torner y Ane Mintegi, en el que esta última se llevó la victoria por 3-6, 6-1 y 6-1, completando así el cuadro de semifinalistas.

Dobles: dominio español e italiano rumbo a la final

El cuadro de dobles vivió también una jornada decisiva con la disputa de las semifinales. La pareja española formada por Alba Rey y María Martínez se impuso con claridad a la serbia Mila Masic y la española Paula Ortega por un contundente 6-1, 6-0.

En el otro encuentro, la dupla italiana Anastasia Abbagnato y Federica Urgesi confirmó su gran estado de forma tras vencer con un doble 6-1 a la letona Diana Marcinkevica y la española Sara Dols. Ambas victorias definen una final de dobles que promete espectáculo y que se disputará hoy viernes a las 17.00 horas.

Más de 400 alumnos disfrutaron del tenis internacional

La jornada tuvo además un componente muy especial con la visita de más de 400 alumnos, que participaron en actividades deportivas organizadas en las instalaciones del Centro de Tecnificación de Tenis, antes de presenciar el partido entre Lucía Cortez y Alizé Lim en la pista central. Los jóvenes animaron con entusiasmo a la jugadora española y disfrutaron de un gran nivel de tenis, en un ambiente festivo y educativo que reafirma el compromiso del torneo con la promoción del deporte entre los más pequeños.

Próxima jornada

La acción continuará hoy viernes, a partir de las 11.30 horas, con las semifinales del cuadro individual, y cerrará con la esperada final de dobles a las 17.00 horas. La emoción sigue en la Copa Nadia by JCastillo Seguros, que consolida su posición como uno de los torneos internacionales de tenis más destacados del calendario andaluz y nacional.