Suscribete a
ABC Premium

Tenis

Copa Nadia by JCastillo Seguros: Cortez, Dols, Urgesi y Mintegi avanzan a semifinales en el CTT Blas Infante

La jornada del jueves dejó una intensa sesión de cuartos de final marcada por la emoción, la remontada y el gran nivel de juego

El Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que alcanza su 33ª edición, repite como torneo femenino

Las Cocos, que «han abierto caminos en el deporte femenino», recibidas en el Ayuntamiento de Sevilla

Lucía Cortez, durante su partido ante Alizé Lim en la Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025
Lucía Cortez, durante su partido ante Alizé Lim en la Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025 Federación Andaluza de Tenis

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La jornada del jueves comenzó con el enfrentamiento entre la española Lucía Cortez y la francesa Alizé Lim, un duelo vibrante que mantuvo la atención del público durante más de dos horas y media. Tras numerosos juegos disputados y un ritmo constante de ... intensidad, la española se impuso por 6-3 y 6-4, accediendo con autoridad a la penúltima ronda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app