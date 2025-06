El Club Náutico Sevilla se impone en el Campeonato de España de remo olímpico y paralímpico celebrado en el CEAR de la Cartuja

La Federación Andaluza de Remo ha vuelto a ser protagonista del Campeonato de España absoluto de remo olímpico y paralímpico, celebrado este fin de semana en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de la Cartuja. La cita nacional, dirigida a las categorías absoluta, sub 23, juvenil y cadete, ha contado con la participación de un millar de remeros y 476 tripulaciones procedentes de 60 clubes de nueve comunidades, entre las que los anfitriones de la Federación Andaluza (FAR) han conseguido su sexto título consecutivo en la Copa del Rey por autonomías. Además, la FAR ha dominado el medallero con el Club Náutico Sevilla y el Real Círculo de Labradores, que se han repartido 24 de los 44 oros posibles desde el pasado viernes en la dársena del río Guadalquivir.

En la competición por federaciones territoriales, para la que sólo computaban tres modalidades de las categorías absoluta y juvenil, la FAR ha reeditado los títulos de las últimas cinco ediciones (2019, 2021, 2022, 2023 y 2024). Con un acumulado de 142 puntos, los anfitriones han superado en la clasificación final al País Vasco (102), Galicia (50), Cataluña (40), Asturias (24), Cantabria (22), la Comunidad Valenciana (22), Madrid (4) y Aragón.

Por clubes, el Club Náutico Sevilla ha vuelto a coronarse por quinta temporada consecutiva por delante de los otros 59 participantes al liderar el medallero con 14 oros, 7 platas y 6 bronces. Además, se ha hecho por cuarto año ininterrumpido con el Trofeo Paco Montes, reservado a las categorías absolutas, sub 23 y juvenil, en recuerdo del que fuera presidente de la Federación Andaluza; y el Trofeo Iberdrola al mejor club en el medallero femenino.

El Trofeo Lotería con el Deporte, reservado a las pruebas absolutas masculina y femenina de ocho con timonel, que permitía además hacerse con las correspondientes banderas de España, ondeadas por los campeones, también era conquistado por el Náutico Sevilla.

Por su parte, el Real Círculo de Labradores ha repetido como subcampeón absoluto al hacerse con 10 oros, 8 platas y 4 bronces, mientras que el Club Natación Bañolas gerundense ha completado el podio de honor con 3 oros, 5 platas y un bronce.

Los otros clubes andaluces participantes

La participación andaluza también ha estado representada en el medallero de la competición por el Club de Remo Linense, duodécimo clasificado con un oro; Real Club Mediterráneo de Málaga, 20º con una plata y dos bronces; Tiempo Libre El Ejido, 28º con dos bronces; y Club de Remo Guadalquivir 86, 29º con un bronce.

El Club Remo de Mar La Línea y el CD Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla han completado la participación andaluza en la cita nacional de la Cartuja, cuya entrega de premios ha contado, entre otras autoridades, con los presidentes de la Federación Española y la Andaluza de Remo, Miguel Ángel Millán y Fernando Briones; el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; y el gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Ricardo Villena.

