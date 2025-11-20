El Club Náutico Sevilla entrega sus distinciones anuales en la ya tradicional Gala del Deporte

El Club Náutico Sevilla ha celebrado su ya tradicional Gala del Deporte, evento que este jueves alcanzaba su decimoctava edición para homenajear a sus representantes más destacados de la pasada temporada. Y como es costumbre en la entidad hispalense, en el inicio del ... nuevo ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Los Ángeles 2028 no han faltado en la relación de premiados deportistas que han paseado con éxito el nombre del Náutico, la capital andaluza, la comunidad e incluso España en vela, remo, piragüismo, baloncesto y natación.

Acompañando a la junta directiva presidida por Cayetano García de la Borbolla Vallejo, han acudido a la convocatoria los presidentes de la Federación Andaluza de Remo y de Piragüismo, Fernando Briones y Miguel Grueiro, respectivamente, así como autoridades municipales, entidades colaboradoras del Náutico y representantes del Foro Interclubes de Sevilla.

En cuanto a los protagonistas de la Gala del Deporte 2025 del Club Náutico Sevilla, han sido distinguidos como 'Mejores Deportistas Absolutos' el palista Carlos García, plata en la Copa del Mundo de piragüismo en K2 500 y séptimo en el Mundial, y la windsurfista Olivia Sánchez Moral, campeona de Europa y del Mundo sub 15 de la clase Techno.

Los galardones a los 'Mejores Deportistas de la Sección' han recaído a su vez en el windsurfista Curro Simbad Llorca, octavo en el Mundial de Techno sub17 y noveno en el Europeo; el remero Bruno Cetraro, sexto en el Mundial en skiff; la palista Elena Gómez-Millán, subcampeona del mundo sub 23 en C2 200, la multicampeona de España alevín de natación Marta Díaz-Jargüín y el jugador de baloncesto Pablo Seco, capitán del equipo sénior masculino, que lograba el ascenso a Tercera FEB.

Como 'Mejores Equipos', han sido premiados los miembros de la sección de vela de la clase ILCA, campeones de Andalucía; el dos sin timonel de Jaime Canalejo y Javier García, bronce en el Europeo y cuarto en el Mundial de remo; el C4 200 de piragüismo formado por Pablo Martínez, Carlos Lara, Ricardo Domínguez y Pablo García, campeón de España; el equipo sénior masculino de baloncesto por su ascenso a Tercera FEB y el equipo alevín femenino de natación, campeón de Andalucía de invierno y verano y sexto en el Campeonato de España.

En el apartado de 'Mejores Deportistas Promesas', eran premiados en categoría masculina el subcampeón andaluz de vela en la clase ILCA 4 Ignacio Murube, el subcampeón mundial sub 23 de remo Jorge Knabe, el múltiple medallista nacional de canoa Álvaro Pedrosa y el medallista regional de natación Marco Segovia.

Y en categoría femenina, recibían los premios la subcampeona de España de windsurf sub 13 Julia García, la remera internacional Olivia del Castillo, cuarta en el Mundial sub 23; la palista Teresa Vázquez, tercera del ranking andaluz, las jugadoras de baloncesto Adriana Schutte y Clara González, con logros a nivel provincial y regional, y la campeona de España de natación Ángela Martínez.

Completando la relación de galardones entregados, el 'Premio Solidario' ha correspondido a Brazadas Solidarias, recogido por la socia y nadadora del Náutico María Prior en reconocimiento a la labor que dicha asociación realiza con proyectos de la Fundación Vicente Ferrer en India recaudando fondos a través de un circuito de travesías a nado que ya ha celebrado hasta ocho pruebas en el propio club sevillano.

Por su parte, la internacional Carlota Blanca, que a pesar de ser júnior participaba la pasada temporada con la selección absoluta de paracanoa en la Copa del Mundo y el Mundial, se ha hecho con la 'Mención Especial a la Superación Deportiva'.

Por último, en el que sin duda fue el momento más entrañable de la Gala, los 'Premios Leyendas' otorgados a deportistas que por sus logros fueron nombrados en su día Socios de Honor del Náutico y forman parte de la memoria histórica de la entidad, han reconocido a los que consiguieron tal distinción entre los años 1963 y 1969, cinco componentes de la sección de remo y cuatro de piragüismo: Ana María Cruz, Nicolás Álvarez, José Narbona, Roberto Pozuelo, José Ramón García, Manuel Vera, Javier López, Fernando Leal y Gerardo López Espejo.