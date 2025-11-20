Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Club Náutico Sevilla entrega sus distinciones anuales en la ya tradicional Gala del Deporte

El palista Carlos García y la windsurfista Olivia Sánchez Moral, premiados como mejores deportistas absolutos del club la pasada temporada

Judith Hernández se corona en el Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena

Foto de familia de la Gala del Deporte del Club Náutico Sevilla
Foto de familia de la Gala del Deporte del Club Náutico Sevilla M. G.

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Club Náutico Sevilla ha celebrado su ya tradicional Gala del Deporte, evento que este jueves alcanzaba su decimoctava edición para homenajear a sus representantes más destacados de la pasada temporada. Y como es costumbre en la entidad hispalense, en el inicio del ... nuevo ciclo olímpico rumbo a los Juegos de Los Ángeles 2028 no han faltado en la relación de premiados deportistas que han paseado con éxito el nombre del Náutico, la capital andaluza, la comunidad e incluso España en vela, remo, piragüismo, baloncesto y natación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app