Las claves del proceso de inscripción del Betis Baloncesto en la ACB

Hasta el próximo martes tiene el Hereda Sevilla Baloncesto, Betis Baloncesto por motivos de patrocinio aunque prescindirá de la marca Betis si confirma su plaza en la Liga Endesa, para reunir todos los requisitos que exige la ACB a sus nuevos afiliados. Un proceso que para la entidad hispalense, propiedad del Grupo Hereda, está resultando mucho más complejo de lo que pueden hacer suponer los mensajes siempre optimistas de su presidente. Sigue buscando financiación el club para quedarse con la plaza que le corresponde mientras el Covirán Granada, tranquilo porque dice tener los deberes hechos, espera su oportunidad. Estas son algunas de las claves de la inscripción en la ACB:

Plazos y requisitos. El periodo oficial para inscribirse acababa el 30 de junio, pero desde la ACB se concede una moratoria a los equipos que hayan ascendido a través del play off. El Betis Baloncesto subió el 8 de junio y en 22 días hay escaso margen de tiempo para cumplimentar la totalidad de los requisitos. Los más importantes son de carácter económico-financiero. Hay que presentar las cuentas del club a 31 de mayo, demostrar que no hay deudas ni con la Agencia Tributaria ni con la Seguridad Social y, a partir de ahí, acreditar el pago de la primera cuota del Valor de Participación (580.000 euros más IVA) presentando asimismo un presupuesto garantizado de un mínimo de 2,5 millones de euros. Si el club está saneado, cumple con todas las condiciones y supera el examen de los auditores, la Asamblea de la ACB de la próxima semana dará su aprobación al ascenso. En caso contrario, según contemplan los estatutos de la competición, el derecho de la plaza es para el mejor de los recién descendidos, en este caso el Covirán Granada, que asegura tener toda la documentación preparada para enviársela a la ACB si el Betis no cumpliera.

Pedro Fernández, hombre clave. Se definió a su llegada como un hombre «que tiene suerte» y, hace una semana, en la Fundación Cajasol, aseguró que «sabe cómo ganar porque ya lo he hecho antes». Se expone más que nadie, va con el pecho por delante y sus críticos, que él sabe son multitud, le achacan sobre todo falta de humildad. Compró el club, puso dinero para conformar una plantilla de garantías para el ascenso y cumplió su palabra porque el equipo subió a la ACB. Pero el Betis Baloncesto o Hereda Sevilla, para que sea estable y pueda funcionar a todos los niveles, hay que estructurarlo mejor porque no se puede estar sin director general ni director comercial y, al tiempo, proclamar que se va a ganar la Liga Endesa. Motiva a su manera y está tan seguro de sí mismo, o esa impresión transmite, que casi no deja margen en su discurso para retractarse. «La plaza ACB es de Sevilla y en Sevilla se va a quedar. Me queda la prórroga de los quince días. Y me gusta ganar en la prórroga», aseveró en el encuentro con los empresarios.

La aportación económica de Hereda. Fernández, CEO del Grupo Hereda, ha expuesto que todo el presupuesto de la temporada en Primera FEB ha dependido de él y los recursos que existían en el club al no disponer de ayuda económica de la instituciones. Y que, ya en ACB, esa fórmula del propietario cargando con toda la responsabilidad no es viable. De ahí que haya solicitado por activa y por pasiva que se involucren las instituciones, pero también las empresas privadas, «porque la plaza es de Sevilla», como sucede en muchas ciudades de España con sus clubes de baloncesto. A priori, el propietario de la entidad tiene previsto sumar unos 500.000 euros al presupuesto que se pretende cerrar, de cinco millones. Parece una contribución escasa en comparación con su inversión en el curso 2024-25, cuando superó los dos millones, teniendo en cuenta que la exigencia ahora es mucho mayor al tener que dar el salto a la ACB, donde la competencia crece muchísimo.

Las subvenciones públicas. En teoría han respondido o están respondiendo al llamamiento de Pedro Fernández para que se sumen al proyecto y, a diferencia de lo ocurrido en la temporada 2024-25, contribuyan económicamente al presupuesto. Al menos se han comprometido aunque al burgalés le gustaría recibir las ayudas ya. La Junta le ha asegurado el patrocinio que les corresponde a los clubes andaluces de baloncesto por jugar en la máxima categoría; el Ayuntamiento de Sevilla, tras una larga y compleja negociación, envió al club una carta de compromiso por valor de 400.000 euros de los que no podrá disponer al menos hasta que se definan los presupuestos de 2026; y con la Diputación también ha habido conversaciones que siguen estando por cerrarse, si es que se cierran finalmente. Además, la Fundación Cajasol ayudará con unos 300.000 euros a la causa del Hereda Sevilla, que en su presupuesto contempla una partida de subvenciones públicas de 1,4 millones de euros. Estas cantidades hay que garantizarlas ante la ACB.

Los patrocinios. La tercera pata del banco para cimentar el proyecto. De hecho, debería ser la vía de financiación más importante, o al menos la segunda, tras la aportación del dueño, pero difícilmente lo será si sale adelante porque esta vía se ha activado demasiado tarde y no parece que ayudase como se esperaba la presentación ante los empresarios de la pasada semana. En el acto de Cajasol, aseguró Pedro Fernández disponer de ofertas por el naming comercial del equipo por valor de 400.000 euros. En este tipo de clubes, tan importante es disponer de un espónsor principal como del respaldo de muchos pequeños empresarios que vean en la marca del equipo un espacio de visibilidad que les suponga retorno de inversión. Algo que, por cierto, ha entendido a la perfección y desde primera hora el Caja 87.

La planificación deportiva, parada. Pedro Fernández confirmó que Armando Guerrero, director deportivo de las dos últimas temporadas, continuaría en el cargo aunque su contrato expiraba el 30 de junio. El tema deportivo, la planificación se entiende, no puede avanzar. Del mercado se está al tanto y obviamente se tiene controlado a estas alturas, por si hay que salir al mismo en los próximos días. También se les ha comunicado a los jugadores que no siguen la decisión tomada. Poco más se puede hacer mientras no se inscriba al club, no se defina un presupuesto ni se determine qué parte del mismo se destinará al primer equipo. Tienen contrato Benite, Hughes, Jelinek y David Gómez, así como el entrenador, Gonzalo García de Vitoria. Todos los trabajadores del club están lógicamente a la espera de los acontecimientos. No se olvide que también hay una importante cantera en la estructura, amén de un histórico de casi cuatro décadas de baloncesto profesional en la ciudad que han dado para muchas historias y un sentimiento inquebrantable que muchos aficionados, pese a los pesares, mantienen.