Cierre solidario en la Cartuja para la VIII Sevilla International Rowing Masters Regatta

Participaron 700 deportistas y 380 tripulaciones procedentes de 13 países de Europa, India, Uruguay y Japón, representado por Nakae Kenji, del Tatsumi Rowing Club de Tokio y vencedor en su serie de skiff

La VIII Sevilla International Rowing Masters Regatta reúne en la Cartuja a 700 deportistas de trece países

La actividad 'Rema. Compite. Vive' se ha desarrollado este domingo en el Día Mundial del Cáncer de Mama
La actividad 'Rema. Compite. Vive' se ha desarrollado este domingo en el Día Mundial del Cáncer de Mama

ABC de Sevilla

La octava edición de la Sevilla International Rowing Masters Regatta se ha celebrado este fin de semana en el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja de la capital andaluza. Para la ocasión, se han dado cita durante las dos jornadas de competición unos ... 700 deportistas y 380 tripulaciones procedentes de 13 países de Europa, India, Uruguay y Japón, representado por Nakae Kenji, del Tatsumi Rowing Club de Tokio y vencedor en su serie de skiff.

