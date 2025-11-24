Suscribete a
ABC Premium

Los 'científicos' Ignacio Moreno y Marcos López, campeones de Europa de rugby M18 con la selección española

Ambos jugadores, con vínculo directo con el Cajasol Real Ciencias Sevilla, formaron parte del combinado nacional que tumbó a Georgia (11-16) logrando un éxito sin precedentes para el rugby español

El Cajasol Real Ciencias arranca con paso firme en la Copa del Rey venciendo al Sant Cugat (14-43)

Ignacio Moreno y Marcos López, con sus medallas acreditativas de campeones de Europa
Ignacio Moreno y Marcos López, con sus medallas acreditativas de campeones de Europa RUGBYCIENCIAS

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La selección española M18 se proclamó este fin de semana campeona de Europa. Un título continental histórico para el rugby nacional (el primero en la categoría de jugadores menores de 18 años) rematado gracias a su victoria sobre Georgia (11-16) en un partido ... disputado en el Prague Marketa Stadium, en la República Checa. Tuvo este magnífico triunfo protagonismo del Real Ciencias, ya que en la convocatoria estuvieron dos jóvenes jugadores con vínculo directo con el club sevillano: Ignacio Moreno, integrante del primer equipo científico, y Marcos López, formado en su cantera y ahora en las filas del USAP Perpignan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app