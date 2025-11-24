Los 'científicos' Ignacio Moreno y Marcos López, campeones de Europa de rugby M18 con la selección española

La selección española M18 se proclamó este fin de semana campeona de Europa. Un título continental histórico para el rugby nacional (el primero en la categoría de jugadores menores de 18 años) rematado gracias a su victoria sobre Georgia (11-16) en un partido ... disputado en el Prague Marketa Stadium, en la República Checa. Tuvo este magnífico triunfo protagonismo del Real Ciencias, ya que en la convocatoria estuvieron dos jóvenes jugadores con vínculo directo con el club sevillano: Ignacio Moreno, integrante del primer equipo científico, y Marcos López, formado en su cantera y ahora en las filas del USAP Perpignan.

Ignacio Moreno ha sido parte activa del combinado nacional durante el Europeo, aportando «su talento, habilidad y explosividad en un grupo que ha mostrado un nivel competitivo excepcional», destaca el Ciencias en un comunicado. Su presencia en el Europeo confirma «la progresión del jugador y el buen trabajo que se desarrolla en nuestro club en la formación de jóvenes talentos».

También ha integrado la selección campeona el canterano científico Marcos López, ahora en la estructura formativa de USAP Perpignan. Su participación «simboliza el orgullo de ver a jugadores formados en la Cartuja destacando en escenarios internacionales y contribuyendo a éxitos del rugby español».

Mención especial merece Pablo Sánchez, también convocado inicialmente para este Europeo, si bien una desafortunada lesión sufrida en el partido frente al Cisneros le impidió participar. No obstante, resaltan desde el Ciencias que «su trabajo, esfuerzo y nivel demostrado durante toda la preparación han sido igualmente parte del camino que ha llevado a España a lo más alto».

Estos tres jugadores representan «la hornada excepcional» que durante tantas temporadas formó Marcos López 'Campeón', que dedicó muchas tardes y muchos años a la construcción de un grupo convertido en «una de las generaciones mejor preparadas de nuestra cantera». Su legado, subraya el club sevillano, «no solo se mide en talento, sino en compromiso, disciplina y amor por el rugby». Se trata de una generación que ha crecido «bajo una misma identidad y que hoy demuestra el valor de un trabajo de base meticuloso y lleno de vocación».