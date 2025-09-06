Los checos Forejtek y Kellovsky conquistan el título de dobles de la Copa Sevilla

A la espera de la final del cuadro individual que jugarán este sábado el argentino Genaro Olivieri y el peruano Ignacio Buse desde las 20 horas, en las instalaciones del Real Club de Tenis Betis se ha celebrado ya, en el primer turno de la última jornada, la final del dobles de la 62ª Copa Sevilla y el título se lo ha llevado la pareja checa formada por Dominik Kellovsky y Jonas Forejtek tras imponerse a los españoles Mario Mansilla y Brujo Pujol por 2-6, 6-3 y 10-5.

La primera manga, resuelta en 29 minutos, no tuvo historia ante la neta superioridad de los españoles, que le rompieron dos veces el servicio a los checos, mantuvieron el suyo y se dispararon hasta el 4-0. A partir de ahí, con asegurar el saque en su poder les bastó a Pujol y Mansilla para colocarse con ventaja de un set en el marcador. Fue mucho más igualada la segunda manga, de 32 minutos de duración, con tres juegos consecutivos en blanco y ambas parejas haciéndose fuertes en sus respectivos saques hasta que los checos quebraron el de sus rivales al paso del sexto juego (4-2) y no hicieron más concesiones en el suyo para cerrar por 6-3.

Con empate a un set, el título de esta edición se decidió en el super tie-break y ahí, en ese momento clave, fueron mucho más definitivos Kellovsky y Forejtek, que se pusieron 5-1. Aunando cabeza, temple y buenas decisiones en la gestión de la ventaja, abrocharon el partido con autoridad (10-5).

Forejtek (24 años, 473 de la ATP) y Kellovsky (29 años, 558 del mundo) se hicieron con el título tras cuatro encuentros en los que superaron a Sergio Martos y Tim Ruehl en octavos (6-3, 6-3); a los polacos Filip Pieczonka y Szymon Kielan en cuartos (7-6, 7-5); y a Iñigo Cervantes y Daniel Rincón en las semifinales (6-3, 7-6) hasta alcanzar esta final en la que han demostrado ser la mejor pareja del torneo.

Más temas:

Tenis