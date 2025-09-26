Carrera Nocturna de Sevilla, en directo: última hora del recorrido y los cortes de tráfico

Hoy a partir de las 22:00 horas se celebra en Sevilla la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, una prueba que cuenta con ABC de Sevilla como patrocinador oficial. Se trata de uno de los eventos deportivos más importantes del año en la capital hispalense que en este 2025, además, romperá el récord histórico de participación tras haber repartido un total de 25.000 dorsales.

La carrera, que este año celebra su edición número 37, volverá a comenzar como es habitual en la Glorieta de Buenos Aires, frente al Conservatorio Profesional de Danza. En este mismo lugar también estará ubicada la meta que los corredores podrán atravesar tras completar el recorrido de 8,5 kilómetros que volverá a transcurrir por algunas de las calles y avenidas más importantes de la ciudad.

A través de ABC de Sevilla podrás seguir en directo todo lo que ocurra durante la celebración de esta prueba en la que miles de corredores ataviados con la clásica camiseta naranja volverán a disfrutar de una experiencia única.

