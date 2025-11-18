Suscribete a
La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana cierra su circuito 2025 este domingo en Sevilla

La prueba contará con la participación de 8.000 mujeres y la presencia de su madrina, Carolina Marín

Esta edición estrena el merchandising solidario de Agatha Ruiz de la Prada con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Carrera de la Mujer de Sevilla: Carolina Marín abandera la solidaridad de la 'Marea Rosa'

Salida de la Carrera de la Mujer 2024 en Sevilla
Salida de la Carrera de la Mujer 2024 en Sevilla J. J. ÚBEDA

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Sevilla se celebrará este domingo 23 de noviembre (salida a las 10 horas) y cerrará oficialmente el circuito nacional 2025 de la 'Marea Rosa' con una participación de 8.000 mujeres. Una de las ... novedades que trae la prueba es la colaboración con Agatha Ruiz de la Prada para desarrollar un 'buff' del merchandising solidario de la carrera con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de este próximo martes 25 de noviembre.

