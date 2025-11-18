La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana cierra su circuito 2025 este domingo en Sevilla

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Sevilla se celebrará este domingo 23 de noviembre (salida a las 10 horas) y cerrará oficialmente el circuito nacional 2025 de la 'Marea Rosa' con una participación de 8.000 mujeres. Una de las ... novedades que trae la prueba es la colaboración con Agatha Ruiz de la Prada para desarrollar un 'buff' del merchandising solidario de la carrera con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de este próximo martes 25 de noviembre.

Los beneficios se destinarán a apoyar proyectos de formación e inserción laboral para decenas de mujeres supervivientes de la trata con fines de explotación y supervivientes de la violencia de género, en colaboración con Wanawake y la Fundación Solidaridad Amaranta.

La participación aumentará en 1.000 mujeres respecto al pasado año y se repetirá el bonito recorrido de las últimas ediciones, con salida y meta en la calle de La Rábida, y que transcurre durante aproximadamente 6,5 kilómetros por los alrededores del Parque de María Luisa y Plaza de España. Como también es tradicional, tras la meta las 8.000 participantes se unirán al espectacular festival de fitness y aeróbic.

La onubense Carolina Marín, oro olímpico y tres veces campeona del mundo de bádminton, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024 y embajadora del Banco Santander, será la madrina de la prueba y dará la salida, donde también se homenajeará a la fundadora de la Carrera de la Mujer de los Palacios y Villafranca, Guadalupe Moreno.

La esperada 'Marea Rosa', que cada año agota los dorsales antes de la semana de la prueba, podrá recoger el dorsal, la camiseta Oysho y la bolsa de obsequios el fin de semana de la carrera en el pabellón SADUS de la Universidad de Sevilla (Empresariales) en Ramón y Cajal, el sábado 22 de noviembre de 9.30 a 19.30 horas. Los 'buff' diseñados por Agatha Ruiz de la Prada se pueden adquirir el sábado en la feria y el domingo en el stand de merchandising ubicado en la zona de meta.

Iniciativas solidarias

Dentro de las iniciativas solidarias de la prueba, ha sido posible conseguir uno de los 100 dorsales totalmente solidarios a favor de AMAMA Sevilla, (asociación de mujeres afectadas por cáncer de mama), con la que colabora activamente la organización en las últimas ediciones. Las participantes también pueden colaborar, dentro de la campaña +SOLIDARIAS, con la 'Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres' (malostratos.org), una ONG consultiva de Naciones Unidas con sede en la capital hispalense y cuyo objetivo es erradicar la violencia machista.

Este domingo, un grupo de mujeres apoyadas por ACNUR participarán invitadas por la organización. Este tipo de iniciativas son valiosas para crear vínculos entre ellas y el territorio de acogida. Además, esta acción es fundamental por el empoderamiento y la fuerza que aportan a las corredoras y la gran labor de sensibilización que lleva a cabo y que ayuda a que poco a poco más personas conozcan la enorme tarea que desarrollan entidades como ACNUR en Sevilla y en todo el territorio español.

Además, otro nutrido grupo de mujeres de la Fundación Ana Bella (una red de mujeres supervivientes de violencia machista que actúa en 82 países como una solución global a la violencia contra las mujeres) y Asocide (Asociación de Personas Sordociegas de Andalucía), también han sido invitadas por la organización.

En 2025 el objetivo seguirá siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Al finalizar el circuito se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros, y también se harán donaciones de 1.000 euros a Wanawake Mujer, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor, que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos.

La importancia de visibilizar y concienciar

En 2025, la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico estará también en Sevilla. El movimiento #laMquefalta, puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. La conversación sobre cáncer de mama está incompleta si no se habla de metástasis, y actualmente es poco conocida por la población. Con este movimiento se quiere incidir especialmente en las peculiaridades, el abordaje y las necesidades de los pacientes con cáncer de mama metastásico que afecta cada año a más personas en nuestro país.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2025 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a TotalEnergies y Marlene con la colaboración de Batiste, Cosmo TV, DIAL y Daiichi-Sankyo Astrazeneca. Volvo es el vehículo oficial, MRW la mensajería y Renfe es el tren de la Carrera de la Mujer. La prueba cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y el Instituto Municipal de Deportes, y el patrocinio a nivel local de Ziaja, Enjoy, GOYA, Vida Recoletas Salud y Fontarel, y la colaboración de VIPS y ABC de Sevilla.