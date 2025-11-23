Suscribete a
Carolina Marín: «Soy afortunada porque mi rodilla me permite seguir jugando al bádminton»

La onubense, embajadora del Banco Santander, amadrinó un año más a la 'Marea Rosa' en Sevilla y continúa sus entrenamientos con la ilusión puesta en participar en el Europeo de Huelva de 2026

Carolina Marín recibió un ramo de flores antes del comienzo de la Carrera de la Mujer de Sevilla
víctor rodríguez

S. A. A.

En calidad de madrina de la prueba y embajadora del Banco Santander, Carolina Marín acompañó este domingo a las 8.000 corredoras que se citaron en las inmediaciones del Parque de María Luisa para participar en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana ... de Sevilla. La onubense, que encarna los valores que distinguen a esta prueba deportiva y de vocación eminentemente solidaria tan asentada en la capital hispalense, continúa su proceso de recuperación con la mente puesta en participar en el Europeo de Bádminton que se celebrará en su ciudad, Huelva, en 2026. Marín se siente «afortunada» porque, tras la grave lesión sufrida en los Juegos de París 2024, puede seguir jugando al bádminton. «Estoy mejor. Después de un año, la rodilla va dando pasos hacia adelante, va aguantando, que para mí no es poco después de todo lo que llevo encima. Lo importante es que, a día de hoy, soy afortunada porque me sigue permitiendo jugar al bádminton», explicó.

