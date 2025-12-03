Suscribete a
El Cardoso Team, presentado en Torre Sevilla

Una jornada dedicada a la competición, la formación y las experiencias de esta familia sevillana dedicada a la industria andaluza del motor

José Luis Cardoso explica el proyecto familiar en Torre Sevilla
A. F.

El Club Antares de la Cámara de Comercio de Sevilla celebró en la Torre Sevilla la presentación de Cardoso Team, un ecosistema empresarial integrado por Cardoso Experience, Cardoso Academy, Cardoso Racing y la dirección deportiva de Sevilla Circuit.

El acto ... fue inaugurado por Luis Cordero, gerente del Club Antares, quien destacó el valor de la familia Cardoso como tercera generación de empresarios sevillanos y ejemplos de talento, innovación y relevo generacional. El periodista especializado en motor Nacho Martín expuso la dimensión técnica del proyecto, subrayando su aportación a la industria andaluza del motor y la importancia de la pasión como eje del grupo.

