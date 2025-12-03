El Cardoso Team, presentado en Torre Sevilla

El Club Antares de la Cámara de Comercio de Sevilla celebró en la Torre Sevilla la presentación de Cardoso Team, un ecosistema empresarial integrado por Cardoso Experience, Cardoso Academy, Cardoso Racing y la dirección deportiva de Sevilla Circuit.

El acto ... fue inaugurado por Luis Cordero, gerente del Club Antares, quien destacó el valor de la familia Cardoso como tercera generación de empresarios sevillanos y ejemplos de talento, innovación y relevo generacional. El periodista especializado en motor Nacho Martín expuso la dimensión técnica del proyecto, subrayando su aportación a la industria andaluza del motor y la importancia de la pasión como eje del grupo.

Cardoso Academy, formación profesional homologada por el Ministerio y la Junta, ha crecido un 217% en un año y ofrece una empleabilidad del 36%. Sus alumnos participan directamente en Cardoso Racing, donde se han moldeado talentos como Roberto García, campeón de Europa de Moto2. El equipo acumula cifras excepcionales: 5 de sus 41 pilotos han alcanzado el Mundial. Cardoso Experience acercó en 2023 la realidad del motor profesional a más de 5.000 personas en 15 circuitos. Su sede natural, Sevilla Circuit, ha registrado 160 días de actividad y eventos con hasta 1.500 asistentes. El ex piloto profesional José Luis Cardoso explicó que el proyecto es fruto de 16 años de trabajo y una forma de devolver a Andalucía todo lo aprendido en el mundo. Junto a él intervino su hermano Alejandro Cardoso, reforzando la visión conjunta del grupo. El responsable de automoción de Sevilla Circuit, Francesc Gutiérrez, presentó la nueva línea de formación en coches, con el piloto y alumno Miguel Ángel Romero como referencia de esta etapa. El acto contó también con Eduardo Castro, histórico distribuidor de Yamaha, quien destacó la calidad formativa de la Cardoso Academy y el respaldo tanto de Yamaha España como de Yamaha Europa.

