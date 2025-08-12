Carballés, Taberner y Carreño, en el listado provisional de participantes de la Copa Sevilla de tenis

Carlos Taberner, Roberto Carballés y Pablo Carreño, tres españoles clasificados en el top 100, forman parte del listado provisional de participantes de la LXII edición de la Copa Sevilla, torneo de categoría ATP Challenger 125 que se celebrará en el Real Club de Tenis Betis del 1 al 6 de septiembre y, un año más, situará a Sevilla como epicentro del tenis internacional en tierra batida.

Como suele ser habitual, desde la organización del torneo avisan de que el listado de tenistas está sujeto a modificaciones en función de los resultados del US Open. Carlos Taberner (83º), que llegaría como primer cabeza de serie, es reciente finalista en el ATP 250 de Umag y debutante en el top 100 esta temporada. Roberto Carballés (87º), un clásico del torneo hispalense, es tricampeón consecutivo de la Copa Sevilla y aspirante a lograr un histórico cuarto título consecutivo. Pablo Carreño (93º), por su parte, fue campeón en 2014, medallista olímpico en Tokio y top 10 mundial.

Carballés, finalista en 2021 y ganador de las tres últimas ediciones, tendrá la oportunidad de romper el récord de títulos consecutivos que comparte con Daniel Gimeno-Traver. Carreño regresa a Sevilla con un impresionante palmarés que incluye siete títulos ATP y el bronce olímpico obtenido frente a Novak Djokovic.

La Copa Sevilla y el @Ayto_Sevilla renuevan su acuerdo de patrocinio para seguir impulsando juntos este torneo histórico que cada año convierte a nuestra ciudad en epicentro del tenis internacional 🎾🌍 pic.twitter.com/BHlZYWgmNq — Copa Sevilla (@CopaSevillaCh) August 12, 2025

Figuras de gran prestigio

Además, el cuadro internacional contará también con figuras de gran prestigio como el serbio Dusan Lajovic (146º), que fuera 23º del mundo, doble campeón ATP en tierra batida y finalista del Masters 1.000 de Montecarlo 2019. A él se sumarán jugadores como el chileno Tomás Barrios, el argentino Román Andrés Burruchaga, el sueco Elias Ymer y el joven lituano Vilius Gaubas, una de las promesas más destacadas del circuito. La Copa Sevilla, uno de los torneos más emblemáticos del calendario internacional, combina la presencia de grandes figuras con el impulso de jóvenes talentos.

Más temas:

Tenis

Sevilla