Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la mejor previa del encuentro

BALONMANO

El Cajasol Sevilla BM Proin se lleva el pulso por el liderato de la División de Honor Plata (26-23)

Los pupilos de Víctor Montesinos vencieron al Fundación Agustinos Alicante y sumaron en El Paraguas su novena victoria de la temporada, la tercera consecutiva

Víctor Montesinos alecciona a sus jugadores en un tiempo muerto ante el Agustinos Alicante
Víctor Montesinos alecciona a sus jugadores en un tiempo muerto ante el Agustinos Alicante @bm_prointegrada

S. A. A.

Se marcó como objetivo el ascenso a la Liga Asobal tras una difícil primera temporada en la División de Honor Plata y, después de doce jornadas ya consumidas, se puede afirmar que está en el camino para alcanzar esa ambiciosa meta. El Cajasol Sevilla ... BM Proin ya es el líder de la segunda categoría del balonmano español tras arrebatarle esa privilegiada posición al Fundación Agustinos Alicante, que cedió este sábado en El Paraguas después de un partido igualado que los sevillanos controlaron en toda la segunda parte, siempre por delante en el marcador con ventajas de hasta cinco tantos (16-11, 19-14, 22-17). Rentas suficientes que los hombres de Víctor Montesinos gestionaron con solidez para amarrar un nuevo triunfo en casa, el noveno de la temporada en total, y dar el salto hacia el liderato tras varias jornadas compartiéndolo desde la segunda posición.

