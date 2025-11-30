El Cajasol Sevilla BM Proin se lleva el pulso por el liderato de la División de Honor Plata (26-23)

Se marcó como objetivo el ascenso a la Liga Asobal tras una difícil primera temporada en la División de Honor Plata y, después de doce jornadas ya consumidas, se puede afirmar que está en el camino para alcanzar esa ambiciosa meta. El Cajasol Sevilla ... BM Proin ya es el líder de la segunda categoría del balonmano español tras arrebatarle esa privilegiada posición al Fundación Agustinos Alicante, que cedió este sábado en El Paraguas después de un partido igualado que los sevillanos controlaron en toda la segunda parte, siempre por delante en el marcador con ventajas de hasta cinco tantos (16-11, 19-14, 22-17). Rentas suficientes que los hombres de Víctor Montesinos gestionaron con solidez para amarrar un nuevo triunfo en casa, el noveno de la temporada en total, y dar el salto hacia el liderato tras varias jornadas compartiéndolo desde la segunda posición.

El hispano-ruso Sasha Tioumentsev, con seis dianas, lideró al Cajasol Sevilla BM Proin en el apartado realizador, bien secundado por las aportaciones de Ángel Montoro y Juan Reynaldo Saco, con cuatro goles por barba. Tres hizo también un muy activo Pablo Soler, sin olvidar otra gran actuación entre palos de Kilian Ramírez, hombre clave en el estructura. David Quiles, del Agustinos Alicante, se erigió con diez tantos en el máximo anotador del choque entre los equipos que ahora mismo son los máximos candidatos a apropiarse de la plaza de ascenso directo, sin olvidar a San Pablo Burgos, Sagunto, OAR Coruña o Benidorm.

El conjunto hispalense suma 18 puntos, por 17 de los alicantinos, y presenta un +20 en la diferencia de goles (344 a favor y 324 en contra). Tras un inicio dubitativo, con dos derrotas en las tres primeras jornadas, este renovado Cajasol Sevilla BM Proin le cogió el pulso a la competición con cinco victorias seguidas, ante el Oviedo, el Trops Málaga, el Balonmano Soria, el Ibiza y el Barça Atlètic. Luego perdió en Santander la misma semana en la que se impuso al equipo cántabro en eliminatoria de la Copa del Rey en San Pablo. Fue su única derrota en noviembre. Después ha vencido al Servigroup Benidorm, al Attica 21 Hotels OAR Coruña y, por último, al Fundación Agustinos Alicante en ese pulso por el liderato. El sábado 6 de diciembre recibirá en El Paraguas al Contazara Zaragoza (19.30 horas).