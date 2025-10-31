Suscribete a
RUGBY

El Cajasol Real Ciencias, a reafirmarse en casa ante el Cisneros en un partido con dedicatoria especial

DIVISIÓN DE HONOR

Este sábado, tras cinco años defendiendo la camiseta científica, Franco López, que regresa a Argentina, jugará por última vez con el equipo sevillano

El peso de la lógica se impone en la visita del Cajasol Real Ciencias a Valladolid (48-15)

Franco López disputará este sábado su último partido con el Cajasol Real Ciencias JUAN CARLOS OGAZÓN

ABC de Sevilla

El Cajasol Real Ciencias Sevilla afronta este sábado en el Juan Arenas (15.00 horas) su segundo partido como local de la temporada recibiendo al Complutense Cisneros, en la quinta jornada de División de Honor. Los sevillanos buscarán reencontrarse con la victoria ... ante un rival joven, dinámico y con una propuesta de juego valiente, en lo que promete ser un duelo intenso y atractivo para los aficionados.

