Suscribete a
ABC Premium

RUGBY

El Cajasol Real Ciencias se examina ante el líder en el Pepe Rojo de Valladolid

DIVISIÓN DE HONOR

Los de Tomás Carrió, que suman una victoria y una derrota en sus dos primeros partidos ligueros, visitan este domingo al VRAC Quesos Entrepinares (12.00 horas)

Poderosa victoria del Cajasol Real Ciencias ante la Santboiana (33-13)

El Cajasol Ciencias avanza con el oval en el choque que lo midió en la Cartuja con la Santboiana
El Cajasol Ciencias avanza con el oval en el choque que lo midió en la Cartuja con la Santboiana JUAN CARLOS OGAZÓN

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Cajasol Real Ciencias visita este domingo el Pepe Rojo de Valladolid, uno de los campos más exigentes del rugby español, para medirse al VRAC Quesos Entrepinares, líder de la categoría, en la 4ª jornada de la División de Honor (12.00 horas). ... El partido será dirigido por García de las Mestas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app