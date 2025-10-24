El Cajasol Real Ciencias se examina ante el líder en el Pepe Rojo de Valladolid

El Cajasol Real Ciencias visita este domingo el Pepe Rojo de Valladolid, uno de los campos más exigentes del rugby español, para medirse al VRAC Quesos Entrepinares, líder de la categoría, en la 4ª jornada de la División de Honor (12.00 horas). ... El partido será dirigido por García de las Mestas.

Tras la gran victoria la pasada jornada frente a la UE Santboiana en el Juan Arenas, el conjunto dirigido por Tomás Carrió llega con confianza y con la intención de mantener la línea ascendente en su juego. El técnico argentino destacó durante la semana la evolución y unidad del conjunto científico en esta nueva etapa que acaba de comenzar: «Expusimos a los jugadores a situaciones duras y han respondido muy bien, el grupo está unido y semana a semana estamos logrando la dinámica que queremos», destacaba Carrió.

El partido ante el VRAC supondrá una prueba de carácter para los sevillanos, que buscarán trasladar fuera de casa la solidez mostrada en la Cartuja. «Nos medimos a un rival difícil en su campo, con un viaje largo. Tenemos que dar una batalla grande, con inteligencia en los fijos: touch, melé, punto de encuentro, saber resistir en los momentos duros y, cuando tengamos nuestras oportunidades, aprovecharlas a la máxima intensidad posible», añadió Carrió.

Los queseros se encuentran en la cabeza de la tabla con dos victorias como visitante (Alcobendas y El Salvador) y una derrota como local (Burgos). Destacan como máximos ensayadores el canterano Pablo Mateos y Baltazar Taibo. El argentino es también el máximo anotador del equipo con 50 puntos hasta el momento. El Ciencias, por su parte, es séptimo con una victoria (Santboiana) y una derrota (Alcobendas).

La lista de los que viajan a tierras castellanas está formada por los siguientes jugadores: Augusto Ledesma, Marcelo Marina, Juan Carlos Sánchez, Nahuel Yáñez, Matías Galliano, Óscar Sánchez, Manolo Bobo, Franco López, Daniel Störh, Fernando Pericet, Talla Samb, Luis Caruz, Jaime Borondo, Vicente Gamarra, Jay Davis, Miguel Reina, Manuel Vázquez, Tomás Lamboglia, Ignacio Moreno, Antonio García, Fernando Luna, Pablo Sánchez y Agustin Galliano.

Las Cocos, a Majadahonda

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla visita al Silicius Majadahonda este sábado (16.00 horas) en el campo Valle del Arcipreste con arbitraje del catalán Lluis Llauger Suau. Las sevillanas que dirige Irene Romero 'Perdi' y Michel Hogg viajan con el quince titular decidido y que será el formado por Miriam Roig, Cecilia Benza, Marieta Román (C), Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, María Estepa, Alba Sánchez, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Concha Moreno y Lea Ducher. Para los cambios quedan Nora Colorado, Elena Vallejo, Marina San Román, Carmen Fernández, Marta Núñez, María Estepa, Ana Caravaca, Lucía Aguayo e Irene León. Las sevillanas son terceras con dos triunfos y una derrota; y las madrileñas, séptimas (penúltimas) con una victoria y una derrota.