RUGBY

El Cajasol Real Ciencias arranca con paso firme en la Copa del Rey venciendo al Sant Cugat (14-43)

El conjunto sevillano supo adaptarse al ritmo del partido ante el invicto líder de la División de Honor Élite (segunda categoría nacional), aguantó las fases de presión local y anotó en los momentos clave

El Cajasol Real Ciencias estrena el nuevo formato de la Copa del Rey a domicilio y ante un rival en racha

El choque entre el Cajasol Real Ciencias y el Sant Cugat se disputó en La Guinardera
El choque entre el Cajasol Real Ciencias y el Sant Cugat se disputó en La Guinardera JUAN CARLOS OGAZÓN

El Cajasol Real Ciencias Sevilla arrancó su andadura en la Copa del Rey con un solvente triunfo en La Guinardera, imponiéndose por 14-43 a un Sant Cugat que venía como líder de la Liga Élite y que mostró su habitual dinamismo ... ofensivo. El conjunto sevillano supo adaptarse al ritmo del encuentro, sostuvo las fases de mayor presión local y golpeó con determinación en los momentos clave.

