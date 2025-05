El Caja 87 ya planifica la temporada 2025-26: Eloy Ramírez, piedra angular del proyecto, renovado

No ha acabado el mes de mayo y el Caja 87 ya está planificando la próxima temporada. Apenas 16 días después de que acabara la campaña con ese aciago partido en Palma, el club verdirrojo ha puesto este martes la primera piedra del curso 2025-26 con el anuncio oficial de la renovación de Eloy Ramírez, piedra angular del proyecto. No en vano, con el utrerano a los mandos del equipo, el Caja 87 no sólo abandonó la última posición de la tabla y se instaló en una zona tranquila del Grupo Oeste de la Segunda FEB, sino que, lejos de conformarse con ello, aceleró y aceleró hasta que se subió al tren del play off de ascenso.

Tuvo mucho mérito esa remontada teniendo en cuenta que se trataba de un club recién fundado y sin experiencia, por tanto, en la categoría. Natural de Utrera, Ramírez suplió al término de la jornada séptima al cordobés Rafa Gomáriz y a partir de ahí, con apenas una victoria en el casillero, empezó a funcionar mejor el equipo, ganando partidos, haciéndose fuerte en San Pablo como premisa y ascendiendo posiciones en la tabla. De los 19 encuentros dirigidos en la fase regular por el técnico sevillano, el Insolac Caja 87 cantó victoria en trece ocasiones, perdiendo los otros seis. Luego, en el play off, el equipo se desató en el choque de ida contra el Fibwi Palma logrando un triunfo por 29 puntos (95-66) que inopinadamente tiró a la basura en la vuelta, cayendo por 37 (82-45) cuando parecía realmente improbable que la eliminatoria se le pudiera escapar al conjunto hispalense.

Una mala experiencia de la que aprender para ese futuro que se empieza a construir ya. Y, por supuesto, como se esperaba, con el club depositando la confianza en una de sus figuras clave. Pese a su juventud, Eloy Ramírez tiene un interesante bagaje nacional e internacional. Como recuerda el club, consiguió un ascenso ganando la Copa Plata con el Tizona Burgos en la temporada 2021-22 como ayudante y este curso lo empezó como asistente en el Monbús Obradoiro, también en Primera FEB. Entre ambas campañas, en la 2023-24 recibiría la llamada de Joan Plaza para ser su segundo entrenador en el AEK de Atenas. Antes se curtió en LEB Plata como entrenador del CB Morón y también como ayudante del Melilla Baloncesto en las temporadas 2017-18 y 2018-19, ambas en LEB Oro.

🗣️ Al habla @thadric: “Muy contento de seguir al mando del equipo”#VamosCaja87 pic.twitter.com/yOjIoSAXjs — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) May 20, 2025

«La ambición y la ilusión son máximas»

En declaraciones a los medios del club, el entrenador utrerano se mostró «muy contento de seguir al mando del equipo». El técnico se reconoció «con mucha ilusión por la próxima temporada» e incidió en que «la ambición y la ilusión son máximas». Ramírez se consideró «afortunado de seguir en el proyecto» y además dijo de la afición que, «con un ambiente de los grandes en San Pablo y apoyando al equipo como lo han hecho», el Caja 87 «podrá conseguir los objetivos».

