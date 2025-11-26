Suscribete a
BALONCESTO

El Caja 87 quiere reforzarse por partida doble y picando alto en el mercado

SEGUNDA FEB

Un escolta por la baja de Bertain y un ala-pívot, dado que Okafor no ha agarrado el puesto, las posiciones que el club pretende mejorar

El plan y la defensa del Insolac Caja 87 se agrietan en Ponferrada (88-78)

Jankovic y Okafor, en un entrenamiento del Insolac Caja 87
Sergio A. Ávila

Quinto de la tabla del Grupo Oeste de la Segunda FEB con cinco victorias y tres derrotas tras ocho partidos, casi un tercio de la competición, el Insolac Caja 87 se marchó al parón de la ventana FIBA con el agrio sabor del ... revés sufrido en Ponferrada, segundo consecutivo, y con el club siendo plenamente consciente de que estas dos semanas hasta la próxima jornada, en Valladolid, son claves para reforzarse. El equipo necesita fichajes. En plural. Hay uno obligado, el sustituto de lesionado Bertain, y otro para la posición de cuatro se está estudiando y puede abordarse perfectamente en cuanto encajen todas las piezas del complejo puzzle. El Caja 87 lleva apostando muy fuerte desde la pretemporada. Lo hizo a través del discurso de sus dirigentes pero también a través de los hechos cuando tomaron la determinación de prescindir de los servicios de Eloy Ramírez a una semana del inicio liguero para poner el banquillo en manos de Adrià Alonso.

