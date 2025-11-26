El Caja 87 quiere reforzarse por partida doble y picando alto en el mercado

Quinto de la tabla del Grupo Oeste de la Segunda FEB con cinco victorias y tres derrotas tras ocho partidos, casi un tercio de la competición, el Insolac Caja 87 se marchó al parón de la ventana FIBA con el agrio sabor del ... revés sufrido en Ponferrada, segundo consecutivo, y con el club siendo plenamente consciente de que estas dos semanas hasta la próxima jornada, en Valladolid, son claves para reforzarse. El equipo necesita fichajes. En plural. Hay uno obligado, el sustituto de lesionado Bertain, y otro para la posición de cuatro se está estudiando y puede abordarse perfectamente en cuanto encajen todas las piezas del complejo puzzle. El Caja 87 lleva apostando muy fuerte desde la pretemporada. Lo hizo a través del discurso de sus dirigentes pero también a través de los hechos cuando tomaron la determinación de prescindir de los servicios de Eloy Ramírez a una semana del inicio liguero para poner el banquillo en manos de Adrià Alonso.

En la primera jornada se lesionó Franch y, en la tercera, Bertain. Ambos han pasado por quirófano sin que sus fichas se hayan repuesto siendo dos jugadores capitales. El Caja 87 perdió, sin ellos, a su principal generador de juego y a su mejor finalizador perimetral, lo que seguramente reforzó el convencimiento de Alonso en apostar por un baloncesto eminentemente defensivo que ha funcionado en bastantes de estas ocho jornadas. Sucede que la defensa se ha caído claramente en las dos últimas y, ya sí, llegados a este punto de la temporada, y aprovechando el parón liguero por la ventana FIBA, parece absolutamente contraindicado que el Caja 87 dilate más la llegada de nuevos jugadores que aporten una energía diferente, otras soluciones y nuevos matices para la rotación.

Se busca un dos pero también un cuatro. Y, en el caso del escolta, que sea determinante, con experiencia en categorías superiores del baloncesto español y/o en otras ligas más potentes. Ese es el deseo. El Caja 87 está picando alto en el mercado y esa intención abre el abanico de las posibilidades, pero sobre todo el de las dificultades. La principal es convencer a jugadores de ese perfil para que acepten jugar en Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto español. Vivir en Sevilla es un buen reclamo y ese factor ejerce de contrapeso. ¿Suficiente? Ya se verá. El segundo escollo es el salario. Habría que ponerlo por encima de listón del mejor pagado del plantel con casi total seguridad, sin que ello genere molestias en un vestuario que ya cuenta con al menos tres pesos pesados y tiene la presión de ganar muchos partidos para buscar ese ascenso tan anhelado.

Entienden en el Caja 87 que perdieron a un jugador determinante como Bertain y que su recambio tiene que estar a la altura y convencer a todos. Perfiles de lo más interesantes son los Eddy Polanco o el de otros jugadores con pasado en Sevilla que han jugado en México, pero obviamente son piezas a priori fuera del alcance del club verdirrojo por los factores anteriormente expuestos y con mejores pretendientes sobre todo a nivel deportivo. Polanco, por ejemplo, ha estado compitiendo en la República Dominicana y, tras marcharse del Betis, la pasada temporada jugó en la Segunda división italiana. Ni que decir tiene que por retrato robot encajaría como un guante: tiene un poderoso chasis, tiro y asume todo el peso del perímetro con una personalidad arrolladora. Conoce la ciudad y la categoría porque sus inicios en España fueron en la LEB Plata hace siete años en Albacete.

Probaturas en el 'cuatro'

Puede que ese ambicioso deseo difiera finalmente de la realidad, por el contexto en que se mueve este Caja 87, y haya que bajar peldaños en la lista de candidatos, pero la intención primera es traer a un jugador diferencial. El club ha analizado el rendimiento del equipo en estas ocho jornadas y, agujero en el perímetro aparte, ha detectado la vía de agua en el puesto de ala-pívot, que no ha agarrado Obi Okafor y en donde se han desempeñado Jankovic, Dedovic y hasta Cecilia. Con Okafor no hay un solo pero en actitud ni en compromiso, pero su rendimiento anda lejos de los parámetros esperados. Se perdió la pretemporada por lesión y le está costando encontrar ese punto de forma que el Caja 87 necesita para sellar el puesto de cuatro.

El estadounidense de pasaporte nigeriano está promediando 3,7 puntos y 2,4 rebotes con un 29% en el tiro de dos (9/31) y un 16% en el triple (1/6). No es seguro que el fichaje de un nuevo ala-pívot implicase la marcha de Okafor. Para la estructura de la plantilla, que se hizo pensando en Eloy Ramírez, la aportación del 'cuatro' es clave. A ese jugador se le pide que abra el campo para disponer de una amenaza que reduzca el número de focos defensivos sobre el 'cinco'. Dedovic y Cecilia han jugado ahí, pero donde el capitán debe marcar diferencias en esta categoría es como 'tres' y no como 'cuatro'. Y este encargo se le complica al alero de origen bosnio si tiene que desdoblarse. De ahí que el club está rastreando al mercado para reforzar esa posición. El escenario ideal sería contar en Valladolid el 6 de diciembre con dos jugadores nuevos y la vuelta de Franch para completar el reseteo de un plantel mermado por las lesiones que precisa una inyección extra de calidad.