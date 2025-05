El Betis Baloncesto se postulará para acoger la Final Four por el ascenso a la ACB

La cancelación de la temporada de A1 Pádel, noticia confirmada a principios de la semana por la sociedad presidida por el empresario monegasco Fabrice Pastor, le ha abierto al Real Betis Baloncesto una puerta inesperada que creía cerrada a cal y canto: la posibilidad de postularse como sede para la Final Four del ascenso (7 y 8 de junio) a la ACB siempre que, por supuesto, el conjunto verdiblanco supere la eliminatoria que arranca este fin de semana con dos partidos en casa, viernes (20.45 horas) y domingo (18.30), contra el Odilo Cartagena.

Según ha confirmado en sus redes sociales el presidente del club verdiblanco, Pedro Fernández, el Betis Baloncesto presentará su candidatura oficial este próximo lunes ante la Federación Española de Baloncesto, la entidad organizadora de la primera FEB. El dirigente avanzó que el IMD «está dispuesto a aportar la subvención de una parte» y que ahora intentará que «el Ayuntamiento, la Junta o la Diputación ayuden con la otra». La coincidencia en fechas de la Final Four con el Máster de A1 Pádel descartaba a Sevilla de la ecuación para acoger esos tres últimos partidos entre cuatro equipos en los que se reparte la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa, pero con la cancelación del torneo de pádel, el pabellón San Pablo queda liberado y entra en la quiniela para convertirse en sede. Condición que al menos también desea el Multiusos Fontes do Sar, pabellón del Monbús Obradoiro, que se medirá en los cuartos de final con el Súper Agropal Palencia.

Aunque vaya a dar este paso adelante, el Betis Baloncesto no le pierde el respeto al Odilo Cartagena. «Para nada va a ser fácil. Es un equipo muy bueno y tiene ganas de ganar», avisaba Pedro Fernández, manteniendo la cautela en la misma línea que su entrenador, Gonzalo García de Vitoria, que en la rueda de prensa previa al choque de este viernes alababa las virtudes del conjunto cartagenero: «Jugamos contra un equipo que es séptimo en la clasificación por méritos propios. Ha hecho un año excelente. Se coló en la Final Four de la Copa de España y ahora está en puestos de play off y haciendo buen baloncesto. Defensivamente es de los buenos de la competición. Son capaces de defender con muchísima energía y tienen diferentes planes de partido atrás: pueden ser más agresivos o conservadores, quieren defender a veces en todo el campo...»

«Normalmente, los equipos que defienden bien están arriba y el Cartagena es un claro ejemplo. En ataque, a Jordi le gusta dar importancia a todos los jugadores de la plantilla y eso les hace tener un ritmo muy alto de juego. Es de los ataques más rápidos de la Liga y tienen diferentes focos», explicaba el técnico verdiblanco, añadiendo que «es el equipo que más situaciones de bloqueo directo juega de la Liga, y tiene grandes tiradores, especialmente Hermanson, que es un top de la competición. Jordá también jugando a buen nivel y luego tienen buenos jugadores de uno contra uno, como Garuba o Van Eick, que este año está jugando a nivel altísimo. A Domenech lo conocemos bien y tiene mucho gol».

Todo ello son motivos de peso para borrar de la cabeza de sus jugadores cualquier atisbo de confianza suficiencia, que no debe existir. «Como todos los play off, va a ser complicado -indicaba-. Todo el mundo nos pone a nosotros como favoritos, pero en un play off puede pasar cualquier cosa. Tenemos que ir con la humildad suficiente de saber que vamos a jugar contra un equipo que tiene las mismas opciones que nosotros. Tenemos que jugar con energía y hacer las cosas bien porque vienen aquí a querer ganarlos y esto tenemos que saberlo», reflexionaba García de Vitoria a modo de advertencia de los peligros de la eliminatoria que está a punto de comenzar.