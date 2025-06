El Betis Baloncesto mantendrá su denominación y colores en la Liga Endesa

La noticia sobre el posible cambio de denominación del Betis Baloncesto es que no hay noticia. Se seguirá llamando así la próxima temporada y luciendo sus colores verdiblancos; es decir, respetando el acuerdo de patrocinio por cinco campañas (restan cuatro) incluido en el marco de la compraventa del club de baloncesto desde la entidad heliopolitana al Grupo Hereda en julio de 2024. Cronológicamente, el presidente, Pedro Fernández, abrió esta mañana de par en par la puerta al cambio de denominación comercial del club desligándose de la marca Betis, que lo patrocina, pero siempre agradeciendo a la entidad verdiblanca, en especial a Ángel Haro y Ramón Alarcón, la labor que han hecho por el baloncesto sevillano en este tiempo. Lo que anunció Fernández no era decisión firme, pero sí una idea con visos de cristalizar dado que se le preguntó por los posibles nuevos colores (camisera verde por delante y roja por detrás) como nueva piel del Hereda Sevilla. A las dos horas de esas manifestaciones, fuentes del Real Betis Balompié daban su plácet a esa posibilidad sin poner pegas, pensando sólo en lo mejor para el equipo de baloncesto. Lo que no se esperaba es que el Betis Baloncesto emitiera también un comunicado en sus redes sociales en el que ha negado tal extremo. Reza así la nota del club: «Queremos aclarar que desde julio de 2024, el club se denomina oficialmente Hereda Sevilla Baloncesto S.A.D. El Real Betis es actualmente sponsor de la marca del club. Nuestra única intención, compartida con el Real Betis, ha sido siempre asegurar la continuidad del baloncesto profesional en Sevilla. Gracias a esta alianza, hemos logrado llevar al baloncesto sevillano de nuevo a la élite. Trabajamos de la mano con unidad, trabajo y pasión, construyendo un proyecto sólido para el futuro del deporte en nuestra ciudad«. Más allá de las manifestaciones realizadas, desde las oficinas de San Pablo aclaran que esta es la postura oficial y que, por tanto, mantendrá su denominación como Real Betis Baloncesto por razones de patrocinio. La sociedad se llama Hereda Sevilla Baloncesto SAD y el equipo continuará denominándose Betis Baloncesto una vez que tramite su inscripción en la Liga Endesa.

Antes de acceder al Ayuntamiento este mediodía para que el club y el equipo fueran agasajados, se le cuestionaba a Pedro Fernández si se seguiría llamando Betis. «No lo sé. Este equipo es de Sevilla. Quien ha subido a la ACB es Sevilla. Dentro de tres años, miraréis la Wikipedia y pondrá que subió Sevilla, no Pedro Fernández», relataba el máximo dirigente, al tiempo que daba su sitio al Betis por su labor con el baloncesto en los últimos años: «El agradecimiento al Betis a absoluto. Lo recogió y me buscó para que continuara y me ha estado ayudando hasta ahora mismo, pero este es el equipo de Sevilla. Y el éxito lo han conseguido los jugadores. No es para mí, es para Sevilla. A mí, dentro de un año, no me recuerda nadie», destacó.

«El club se llama así, Hereda Sevilla, pero tiene un contrato de patrocinio con el Real Betis», precisaba al respecto Fernández. Y, claro, se le cuestionaba sobre los posibles colores que luciría la próxima campaña si definitivamente se abandonase el verdiblanco: «Me gustaría verde por delante y rojo por detrás. Buscaremos un escudo», desveló Fernández, muy agradecido tanto al Betis como institución como, sobre todo, a Ángel Haro y Ramón Alarcón, con quienes mantiene una buena relación. «Cómo vamos a perder lo que el Betis y Ángel Haro han hecho por este equipo por este equipo. Lo ha mantenido, habría desaparecido si no fuera por ellos. Hay que darle un reconocimiento al Betis, pero es el equipo de Sevilla. Y ha subido Sevilla. La plaza ACB la tiene Sevilla, ni Pedro ni nadie -reiteró-. Es Sevilla la que ha ganado la plaza y es Sevilla la que va a ganar la ACB», insistía.

El acuerdo de compraventa del baloncesto en julio de 2024 entre el Real Betis Balompié y Hereda contemplaba la cesión de la marca Betis por cinco años, pero parece que ello no sería impedimento para un nuevo bautismo. «Son cinco años, pero yo fui el que quise el patrocinio con el Betis. Ellos me dan la salida en cuanto quiera. No tengo problema. Tanto Ramón como Ángel lo que quieren es que el equipo funcione. Esa es su lucha, lo que quieren. Les gusta mucho el baloncesto, vienen a los partidos, me llaman y me animan. Y me dicen que haga lo que quiera, que le ponga el nombre que quiera pero que siga triunfando. Creedme que es así. El interés que tienen los mandatarios del Betis con el baloncesto es el éxito del equipo, se llame Betis o Sevilla», subrayó el empresario.

En este sentido, desde el Betis refrendaron lo comentado por Pedro Fernández: «Tenemos un contrato de cinco años de patrocinio, pero nuestro deseo siempre ha sido ayudar a que haya baloncesto profesional en la ciudad. Por tanto, si la salida de la marca Betis facilita la viabilidad del club, nosotros no seremos obstáculo», confirman fuentes de la entidad heliopolitana. Luego vino el comunicado del Betis Baloncesto que ha aumentado la confusión pero ha zanjado el tema: el Betis Baloncesto seguirá siendo Betis Baloncesto.

En su speech en el Consistorio, Pedro Fernández aseguró que «Sevilla va a ganar la Liga Endesa». Y si, finalmente no hay cambio de denominación como se ha asegurado, quizá habría tenido mucho más sentido darle su sitio a la marca del club verdiblanco y afirmar que «el Betis Baloncesto va a ganar la Liga Endesa».

El pasado mes de febrero, en ABC de Sevilla ya se informó que la intención de Pedro Fernández era dejar de lado la marca Betis en favor de alguna opción que apelara al pasado histórico del club. Si la decisión en este asunto tan principal sobre el proyecto es firme o no se verá en las próximas semanas. Conviene esperar.

Palabra de capitán

En la recepción del Ayuntamiento, con la presencia del alcalde, portavoces de los grupos municipales y representantes del Real Betis Balompié, fue Vitor Benite, el capitán, el que tomó la palabra en nombre de la plantilla de jugadores, casi al completa, a excepción de Renfroe, Cvetkovic y Radoncic. Recordó cómo lo convenció el presidente para venirse a Sevilla a horas de enfrentarse contra Estados Unidos con su selección, Brasil, en los Juegos de París. Además, Benite puso en valor a los empleados del club en la sombra, porque «sin ellos nada funciona», y habló de sus compañeros, de cómo han vivido esta temporada cerrada con el objetivo marcado: «Los jugadores somos como hermanos, pero no por lo que hemos logrado, que es algo grande, sino porque hemos estado juntos cuando hemos tenido lesiones y perdido partidos que no teníamos que perder. Hemos estado juntos, sufriendo, llorando y celebrando, saliendo de fiesta de vez en cuando... Y esto es algo que se queda para toda la vida», reflejaba el paulista.

«El éxito no está en ganar el último partido, sino en todo el trabajo que nos ha hecho hacer cada día este cuerpo técnico -agregaba Benite, MVP de la Final Four-. Me gustaría pedir que la ciudad apoye. Esta ciudad, que siente sus colores, merece tener un equipo en la ACB. Estoy muy orgulloso de ser parte de todo eso. Y de que este proyecto que empieza ahora siga por muchos años».