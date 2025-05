El Betis Baloncesto se juega la temporada en Cartagena

Sin prácticamente tiempo para digerir la derrota y con muy poco para recuperarse del esfuerzo mental y físico del tercer partido, el Real Betis Baloncesto se juega la temporada este domingo en Cartagena. No va más. Sin margen de error se quedó el viernes el equipo de García de Vitoria al despeñarse en los tres últimos minutos del cuarto definitivo perdiendo finalmente en la prórroga pese a que el control de la situación había sido suyo casi todo el metraje. Pero los partidos duran al menos 40 minutos y el play off siempre guarda alguna sorpresa desagradable emboscada.

La pregunta que sobrevuela ahora es si este Betis Baloncesto, que jamás había perdido dos partidos seguidos hasta esta eliminatoria con el Odilo Cartagena, tendrá gasolina anímica y física, así como argumentos baloncestísticos, para reponerse del palo para la moral del viernes y equilibrar de nuevo la serie forzando el quinto partido en Sevilla. Es una incógnita pese a la fiabilidad que ha distinguido a esta plantilla en la temporada regular. Está por verse si estas 36 horas escasas le han servido para recuperar fuelle y, al cuerpo técnico de Gonzalo García de Vitoria, para buscar soluciones que contrarresten la pizarra de Jordi Juste, que claramente se está imponiendo y se ha convertido en un factor diferencial.

Otro es el nivel físico de ambos equipos. Es una evidencia que el Cartagena ha llegado al play off en un estado más óptimo y que esta baza la está explotando al máximo para elevar el listón de las dificultades al Betis Baloncesto. Contra la primera línea defensiva no está encontrando antídoto, por ejemplo. Aun así, hay que decir que el tercer partido nunca se le debió escapar al equipo bético. Lo perdió él solo por una deficiente gestión de la ventaja adquirida en el último cuarto. Ganaba por trece cuando empezó y aún conservaba siete puntos de renta faltando apenas tres minutos. Sin embargo, no pudo apuntillar a su rival ni tampoco cerrar la victoria disponiendo de sendos tiempos muertos para preparar las últimas jugadas, siempre con Hughes en el origen y en la finalización, con un esquema repetido o al menos muy parecido que no reportó el efecto deseado.

¿Demasiada responsabilidad?

Hughes, de largo el mejor jugador de la temporada verdiblanca, está asumiendo por diferentes circunstancias demasiada responsabilidad en esta serie. Mucho volumen de juego, minutos y tiros. Lleva 26 puntos de media y está cargando de manera excesiva seguramente con el peso ofensivo del Betis. Cvetkovic sólo ha destacado en el primer capítulo, Renfroe anda lejos de su mejor versión, Benite volvió por sus fueros en el tercer cuarto del viernes, Jelinek pasa desapercibido y por dentro no ha terminado de encontrar el Betis Baloncesto ninguna referencia sólida que sea punto de anclaje, más allá de la brega de Tunde bajo tableros en determinadas fases de los encuentros o la notable actuación de López de la Torre en el primer punto de la eliminatoria. Radoncic jugó a buen nivel el viernes.

Dicho esto, si el Betis Baloncesto cae eliminado no será por la falta de un pívot determinante en la categoría. No se puede esgrimir ese argumento si has tenido cinco partidos para superar al séptimo clasificado de la Primera FEB que, al margen de su extraordinario trabajo, mantiene la condición de equipo recién ascendido. Incluso a puerta cerrada y sin público, ya que la asistencia al pabellón San Pablo se ha convertido estos días en objeto de debate, el Betis Baloncesto diseñado para ascender a la ACB debería presentar argumentos de peso para superar en una eliminatoria de este tipo al conjunto cartagenero.

La realidad dice todo lo contrario. Está siendo peor. Y en su debilidad defensiva pueden hallarse algunas razones: el Betis Baloncesto está encajando 88,6 puntos de media en la serie, cuando su promedio en la fase regular era de 74; y ha cedido a su rival en los tres partidos un total de 45 rebotes defensivos, con las consiguientes segundas oportunidades en el tiro. Curiosamente, sin embargo, solo en el tercer partido venció el equipo que más lanzó a canasta. El Cartagena ganó anteayer con un 37% en el lanzamiento. Está sufriendo el Betis un problema serio en la defensa de su tablero y ese agujero tendrá que sellarlo si este domingo quiere salir vivo de Cartagena. No es la única fisura del casco que reparar, pero sí la prioritaria.

Odilo FC Cartagena CB - Real Betis Baloncesto Ficha técnica Odilo FC Cartagena CB: Blat (1,85, 4); Jordá (1,93, 21); Hermanson (1,98, 24); Asier González (2,02, 1); Van Eyck (2,03, 7) -posible quinteto inicial-; Garuba (1,92, 2); Alberto Martín (1,80, 5); Gil (2,00, 10); Rogers (2,01, 11); Domènech (2,08, 12); Balastegui (1,87, 22); Ugochukwu (2,01, 31).

Real Betis Baloncesto: Renfroe (1,91, 32); Benite (1,94, 8); Hughes (1,93, 3); Álex Suárez (2,06, 93); DeBisschop (2,06, 22) -posible quinteto inicial-; Cvetkovic (1,88, 4); Tunde (2,03, 7); Kasibabu (2,02, 13); Rubén López de la Torre (2,02, 16); Jelinek (1,94, 25); Dallo (1,96, 77); Radoncic (2,02, 88).

Árbitros: García León, Lezcano, Adán Rodríguez.

Hora y TV: 12.30 (app LaLiga Plus).

La presión

Hoy ya no caben más deslices. El partido es una final por la supervivencia en la fase de ascenso. Un ultimátum. Quizá al Cartagena le pueda la presión, aunque hasta el momento no lo ha parecido y la ilusión lo está llevando a cotas de juego y competitividad insospechadas. Sí le está pudiendo la responsabilidad al Betis Baloncesto, que elevó al máximo el listón de sus objetivos con la llegada del Grupo Hereda y en Cartagena, de manera inesperada, se enfrenta a una situación límite. A un examen que debe aprobar, aunque sea con un cinco raspado, para seguir respirando en este play off evitando el cierre anticipado de la temporada ante un rival teóricamente inferior aunque en la práctica no lo esté pareciendo. Ni mucho menos. Después de la campaña que ha hecho en Primera FEB, superando muchísimas adversidades en forma de lesiones y aun así manteniendo una línea de consistencia y regularidad inquebrantable, el Betis Baloncesto y estos jugadores merecen la bola extra del quinto partido. Pero se la tienen que ganar en Cartagena.