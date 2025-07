Baloncesto Sevilla: La historia de una reunión a tres bandas y por teléfono con el convocante, Pedro Fernández, en Madrid

El serial veraniego del Baloncesto Sevilla sale a capítulo diario. El de este jueves, menos de 24 horas después de conocerse que el club desestimaba la posibilidad de inscribirse en la Primera FEB para guardarse las espaldas en el caso de que fueran denegadas las medidas cautelares, lo ha protagonizado la reunión con las instituciones públicas convocada por el propio Pedro Fernández, presidente y máximo accionista de la entidad, el pasado lunes.

La cita estaba fijada para las nueve de la mañana en las oficinas del club, como anunció el Baloncesto Sevilla en sus redes sociales, pero finalmente la reunión no se desarrolló en ese escenario ni a esa hora concretamente, sino más tarde y vía telefónica, porque el CEO del Grupo Hereda no se encontraba en Sevilla, sino trabajando en Madrid, y quiso interactuar, como en la reunión del pasado 11 de julio (también en San Pablo), por videoconferencia. A los representantes de la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, que estaban en el sitio indicado a la hora señalada, los recibió un empleado del club. No estuvo nadie de la Diputación.

Pedro Fernández ofreció por teléfono las razones de su renuncia a inscribirse en la Primera FEB, pese a que habría contado seguramente con una prórroga añadida sobre el plazo extraordinario para cumplimentar la documentación, y les consultó a los representantes del Consistorio sevillano y la Junta de Andalucía si los pactos alcanzados en cuanto a ayudas en términos económicos se mantendrían en el caso de que el club hispalense recibiera las cautelares.

Como avanzó este miércoles ABC de Sevilla, la vista judicial se escenificará el próximo 8 de agosto en la Ciudad Condal con presencia de la parte demandante y la demandada. También giró la reunión de este jueves en torno a dos temas ya recurrentes: el uso y valor del material inmovilizado del pabellón y la deuda contraída por el club por el alquiler de las instalaciones de San Pablo.

La situación del histórico club hispalense, que la ACB y la FEB siguen denominando Betis Baloncesto, es delicadísima. Sin paños calientes, se halla en serio riesgo de liquidación. Esta se produciría, y así lo ha asumido Pedro Fernández, en el caso de que los juzgados de Barcelona no le concedieran las cautelares contra el dictamen del 24 de julio de la ACB por el que negó la admisión a la entidad sevillana. Luego tuvo la oportunidad el club de tomar la vía escapatoria de la inscripción en Primera FEB como medida de seguridad, pero el presidente desechó esa bola extra para jugársela al todo o nada de la justicia ordinaria.

Si en los tribunales no le dan la razón, un histórico equipo del baloncesto español tendría sus horas contadas. En cambio, si obtuviera las cautelares habría que ponerse a funcionar a toda pastilla para montar un proyecto ACB en tiempo récord y fichando a una plantilla entera. En ese hipotético escenario, después de todo lo sufrido con esta novela por entregas que no merecen sus trabajadores ni la propia historia del club, seguro que nadie le pondría pegas a salir al mercado en busca de jugadores con agosto avanzado y los rivales con casi todo planificado y preparándose para iniciar la pretemporada. Ay, qué fatiguitas.