Los motivos del malestar del Baloncesto Sevilla en otro angustioso verano

Ya lo ha expresado en entrevistas y también en sus redes sociales, donde se muestra muy activo. Es evidente que el presidente del Baloncesto Sevilla, Pedro Fernández, está molesto con las informaciones que aseguran la negativa de la ACB a su admisión desde ... el mismo 15 de julio. Es cierto que el empresario acapara mucho foco, siempre ha sido así, pero detrás hay un club histórico con todos sus empleados y un cuerpo técnico con el alma en vilo, sufriendo como tantos veranos, viendo que en Granada, sin existir anuncio oficial de la ACB, ya trabajan sobre una plaza que el entonces Betis Baloncesto se ganó en las canchas partiéndose el lomo tras casi 50 partidos, hasta que culminó la escalada en la Caja Mágica de Madrid. Nadie se podía imaginar el 8 de junio que el proceso de inscripción en la ACB para certificar el ascenso en los despachos se acabaría convirtiendo en un culebrón estival. Y encima, aunque el club apurase muchísimo los tiempos, lo dieron por derrotado desde antes del pitido final en los despachos. Eso dolió mucho en San Pablo.

Sobre las posibles filtraciones, Fernández se muestra de lo más contrariado y habla claro en una entrevista este miércoles a Gigantes: «Daña mi imagen como empresario. Ayer se filtró quién hizo algunas de las transferencia del día 15, cuando pagamos. Yo lo envié a la ACB con el nombre del ordenante borrado, por protección de datos. Solo la ACB tiene esa información. Y se filtra. Más allá de si acceden o no al ascenso, aunque digan que no he pagado, o que debo a todos los jugadores del mundo, debería hacerse una auditoría interna. Saber quién filtra información protegida por la ley, con la intención de dañar. Porque no solo me daña a mí, sino también a empresarios que aparecen ahí. Esa lista debía ser absolutamente secreta«, considera el presidente del club y CEO del Grupo Hereda.

«Sigo confiando totalmente en la soberanía y en la lógica de la Asamblea. Tenemos todo bien presentado, hemos hecho todo lo que había que hacer. No hay que darle muchas más vueltas. Estoy convencido de ello», ha venido remarcando Pedro Fernández en diversas entrevistas concedidas en los últimos días y hasta en sus redes sociales, en TikTok concretamente. Pero lo cierto es que su seguridad contrasta drásticamente con las noticias de Madrid y Granada.

El informe «negativo»

El presidente admitió que «puede haber un informe negativo» (existe, de hecho, y es bastante contundente en sus conclusiones) aunque él lo considera «erróneo» y rebatido en sus principales aristas. En este sentido, en Gigantes negó la existencia de deudas con jugadores de hace cuatro años o que el club esté en una de las causas riesgo de disolución porque él entiende que hay fondos propios positivos aunque esas cantidades no sean aceptadas por el auditor. En cuanto al abono del canon, Fernández sostiene que realizó transmisiones financieras superiores al importe del Valor de Participación más el IVA aunque algunas partidas de esas cuantías, emitidas el 15 de julio y dentro del plazo estipulado en los estatutos, no llegasen hasta el 16 a las cuentas de la ACB.

Durante las fechas habilitadas para el proceso de inscripción, hasta las 23.59 horas del 15 de julio, al Baloncesto Sevilla le llegaba el runrún de Granada. Como una gota continua, persistente. El Covirán estaba planificando para Primera FEB, pero con un ojo puesto en Sevilla... por lo que pudiera pasar. Y se informaba de que el club se guardaba los mejores fichajes para el final por si se revocaba el descenso y ascendía en los despachos. Y de camino firmaba a Tunde, exverdiblanco, como titular para Primera FEB y jugador de rotación en la ACB. El 29 de junio, en el Ideal de Granada, se informaba de una reunión esa semana en la ACB en la que «cobró fuerza» que el Covirán podría ocupar la vacante del Betis si este no lograba los requisitos económicos, «además de que la imagen de Pedro Fernández no es la mejor como futuro socio de la Liga» frente a un Covirán «consolidado y bien visto por parte de asociación que preside Antonio Martín». El 29 de junio, por cierto, quedaban aún 16 días para el cierre del proceso de inscripción.

Es cierto que el trabajo en los despachos no ha sido fácil en Sevilla. Ha tenido que tocar muchas veces a la misma puerta Pedro Fernández para que se la abrieran. Fue rápida la Junta de Andalucía, al asegurarle el patrocinio que le concede a todos los clubes andaluces de la ACB, y desde luego la Fundación Cajasol, a través de Antonio Pulido, asegurando 300.000 euros de los que se comprometió a adelantar una parte antes de que se reforzara el vínculo entre las partes el 17 de julio, con la posibilidad abierta de que la entidad sin ánimo de lucro entrase en el capital del club sevillano. No obstante, que la reunión de los requisitos no fuera coser y cantar no significa que no pudieran conseguirse. Incluso en el último minuto de la prórroga. Y Fernández asegura que se cumplimentó «todo, todo y todo, en hora».

'Sentenciado' con el plazo abierto

Si tiene razón o no en sus argumentos lo determinará este jueves la ACB, que tiene la última palabra sobre la base del estudio de la auditoría. Con independencia de si recibe o no la luz verde, lo que ha indignado al Baloncesto Sevilla en estas semanas, entre otras cosas, y esta es su versión de los hechos, es que, con el partido en juego, se le diera por derrotado con las noticias que aparecieron desde Granada y Madrid la noche del martes a hora y media del cierre del plazo. A menos que hubiera algo imposible ya de subsanar en ese momento. Porque, según alegan desde el club, Fernández estuvo enviando documentos hasta el cierre.

Tampoco le encaja a los dirigentes del Baloncesto Sevilla que la confirmación de su supuesto K.O. técnico llegase precisamente desde la capital andaluza por una sencilla razón: todo lo relativo a la inscripción estaba en manos de Pedro Fernández, y quizá de un par de personas más, pero es que además la operación se remató en Madrid, contrarreloj, incluso a pesar de las incidencias técnicas. «Si días antes de presentar la documentación ya se publica que no vamos a ascender y que se queda el Granada en ACB, entiendo que hay una información interesada y que, obviamente, trata de condicionar el proceso de subida. Lo que está claro es que han condicionado el proceso, eso es innegable», valoraba el empresario burgalés, que estuvo enviando documentación y haciendo transferencias hasta el final del plazo porque, entre otros motivos, asegura que se cayó el sistema habilitado a las 23.30. Por entonces, en Granada llevaban más de una hora festejando.

Al día siguiente, el 16 de julio, el presidente del club granadino, Óscar Fernández-Arena, admitía que tenían «mucha información» por la que se mostraban convencidos de que la solicitud del Baloncesto Sevilla estaba descartada en favor de su club: «No hay por parte de la ACB confirmación oficial, pero sí mucha información de que el Betis no ha cumplimentado toda la documentación. Nos dicen que hay determinadas partes que no se han cumplido por parte del Betis y que no pasan el escollo de la inscripción», añadía, e incluso manifestaba que, «con la información que tenemos no es real ese comunicado», refiriéndose al que publicó en sus redes sociales la entidad hispalense pasada la una de la madrugada del miércoles como reacción obligada a las noticias procedentes desde Granada que lo dejaban en la lona con el proceso de inscripción en marcha.

«Círculos cercanos al propio Betis»

«Lo que nos llega extraoficialmente y de círculos cercanos al propio Betis desde hace días es que no iban a salir y que no cumplieron en tiempo y forma. La afición de Sevilla se merecía estar en la ACB, pero nosotros nos hemos encontrado con una norma y la afición de Granada también se merece estar en la ACB», comentaba el máximo dirigente del club rojinegro en Radio Marca Granada. Ocho días antes, el 8 de julio, decía esto: «He mantenido conversaciones con la ACB y les dije que creo que no se le está dando al Betis Baloncesto el mismo trato que se nos dio a nosotros. Estamos en una situación muy complicada, porque deberíamos tener más información para mirar a un lado u otro y no tener que esperar al día 15. En cualquier caso, tenemos un plan A, que es jugar en Primera FEB, y uno B que es participar en la ACB».

Al Baloncesto Sevilla, por cierto, le pierde la curiosidad por conocer cuáles son esos «círculos cercanos al propio Betis» que descartaban su candidatura. Entienden en el club que este proceso debería ser hermético dado que hay mucho en juego. La escalada de su malestar ha ido a mayores al percatarse de que entre los agentes de jugadores (desde el jueves 18 al menos) figura la consigna de que el Covirán está buscando elementos en el mercado para la máxima categoría. La paradoja del asunto es que el club que ha ascendido deportivamente se encuentra atado de pies y manos deportivamente aunque haya anunciado la continuidad de tres jugadores que seguirán si hay Liga Endesa: Benite, Hughes y Jelinek.

Desde Granada, la certeza de que suben es absoluta. Es más, creen que el refuerzo del club hispalense estos días gracias a la generosidad de Antonio Pulido y la Fundación Cajasol caerá en saco roto porque llega fuera de plazo. En el club hispalense, sin embargo, consideran que ese refuerzo de la alianza, que ya existía antes del jueves, manda a la ACB un mensaje de estabilidad económica y sostenibilidad para el futuro de un proyecto que ha recuperado una de sus históricas marcas. Se resiste a creer la entidad que no será ACB. Pedro Fernández asevera que no hay «ninguna duda» sobre eso. Este jueves habrá resolución oficial en la Asamblea General. Si es negativa a los intereses del Baloncesto Sevilla, sus dirigentes manejan como estrategia la opción de acudir a la vía judicial.