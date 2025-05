El balance de la primera temporada del Caja 87: ilusión y expectativas disparadas con un final de trayecto amargo

Masticada y digerida la paliza en Palma (82-45), ya en frío, posiblemente no quepa exigirle más al Insolac Caja 87 en la primera temporada de su vida. En el análisis sereno no puede olvidarse que este club de nuevo cuño que ha rescatado del olvido la marca Caja era sólo una idea en junio de 2024 que los hermanos Crespo, Gonzalo y Sergio, convirtieron en realidad en julio con la compra de una plaza en Segunda FEB cuando vieron que el acuerdo con el Real Betis Balompié para hacerse cargo de su sección de baloncesto en la Primera FEB no podría llevarse a efecto. Sin embargo, ese camino taponado no disuadió de su firme intención a los empresarios sevillanos, que buscaron una alternativa y montaron de la nada y en tiempo récord, con el mérito correspondiente, un club de baloncesto que empezó en las pistas con el pie torcido, luego le cogió el aire a la categoría y logró la clasificación para un play off contra el Fibwi Palma que empezó con bacanal anotadora en San Pablo (95-66) y terminó con escabechina en el partido de vuelta (82-45).

Lo que el Insolac Caja 87 vivió en Son Moix fue la pesadilla de un cuento que recién ha comenzado aunque esta campaña haya terminado ya, y de sopetón, antes de lo previsto el 27 de abril, cuando el equipo de Eloy Ramírez arrolló al balear en el primer asalto de una eliminatoria que finalmente se le atragantó. Aunque duela ahora, se trata de una poderosa lección para el futuro. Una de esas heridas que dejan cicatrices en la memoria. Malos recuerdos por los que seguir peleando para que no vuelvan a repetirse. Es poco o nada habitual perder una ventaja de 29 puntos cayendo por 37 en el siguiente partido, pero son circunstancias que pueden darse en el deporte profesional si un equipo se lo cree y el otro deja de hacerlo y se bloquea completamente, preso de la ansiedad y la presión. Una novatada en toda regla que conviene aceptar, haciendo autocrítica por supuesto, dada la balbuceante juventud de este proyecto que debería tener continuidad.

Con ese fin ha trabajado el club toda la temporada. Y no sólo lo ha hecho en el terreno deportivo, sino también en el institucional, el económico y el social. Las otras patas del banco que dan estabilidad a un club y cuyo rendimiento acaba repercutiendo de manera positiva en la pista. Lo que verdaderamente le importa al aficionado. En este sentido, el Caja 87 ha rescatado la marca Caja, ha atraído la atención de muchas empresas de la ciudad y ha recuperado en el pabellón a seguidores del baloncesto sevillano que habían dejado de acudir al mismo desde que el Club Baloncesto Sevilla pasara a convertirse en sección del Betis.

Aunque el lema del club verdirrojo sea «la Caja en la que cabemos todos» en su propósito inclusivo, es evidente que en su masa social, que ha ido creciendo a muy buen ritmo para tratarse de un club de la tercera categoría del basket español, hay mucho seguidor al baloncesto que abrazaba la fe cajista y no la verdiblanca. La recuperación del espíritu del Caja anida en el germen de esta entidad que no tiene ni un año de vida y ha sido capaz de plantarse en una fase de ascenso. Algo imposible de pensar en noviembre, cuando con Rafa Gomáriz en el banquillo no daba el equipo una a derechas. No ganaba. De siete partidos, venció uno, al Melilla Ciudad del Deporte, pero tras la derrota en Córdoba del 17 de noviembre, con el equipo colista del Grupo Oeste de la Segunda FEB, en la entidad movieron ficha y realizaron la apuesta más acertada de la temporada.

Aciertos y errores

Del Obradoiro, candidato al ascenso a la ACB, se trajeron de vuelta a su tierra al utrerano Eloy Ramírez, que estaba ejerciendo de asistente en el club compostelano. Un fichaje clave junto al de Josep Franch. Dos movimientos estratégicos que le cambiaron la cara al equipo. Y de manera radical. De los 19 siguientes partidos, todos los que restaban de fase regular, el Caja 87 ganó trece y perdió seis, logrando la permanencia de manera holgada y asegurándose su presencia en las eliminatorias de ascenso. Fue una lástima que el equipo perdiera los dos últimos encuentros en San Pablo, contra La Salud Archena y el Algeciras, porque de haberlos ganado habría subido posiciones en la tabla y el cruce en octavos hubiese sido ante un rival menos fiero, además de haber gozado del factor cancha.

El Caja 87 acabó séptimo la fase regular, con un balance de 14 triunfos y 12 derrotas. El 95-66 con San Pablo vibrando y el Fibwi Palma (tercero del Grupo Oeste) sufriendo de verdad, disparó la ilusión y las expectativas una semana más hasta ese mazazo en Son Moix. Un feo broche para una temporada notable en la que han vestido la camiseta verdirroja hasta 19 jugadores. Los más destacados han sido Dedovic, Bertain, Bilalovic y Franch. Mención especial merecen también las irrupciones de Rafa Santos y Álvaro Herrera, jugadores que suman mucho en esta categoría y deberían ser parte de la columna vertebral del futuro.

Decepcionaron otros, como Mukendi, Moyer o Mollgaard. No obstante, el lunar más grande de la planificación ha sido con la ficha de extranjero. Ahí hace falta un jugador más determinante. Y el Caja ha gastado esa plaza en el chino Zhiyao Zhang y en el estadounidense Isaiah Wyatt, de paso efímero por Sevilla. Kevin Maura y Miladinovic sí fueron, por el contrario, fichajes acometidos con la temporada en marcha que aportaron sin ser deslumbrantes.

Hay mucho margen de mejora y crecimiento, en la confección de la plantilla por ejemplo, pensando en la próxima temporada tras esta primera que ha sido para sus dueños un máster acelerado de gestión de un club de baloncesto profesional. Una nueva experiencia que ha despertado en mucha gente un sentimiento de pertenencia que estaba dormido y ha ilusionado con la sucesión de victorias aunque el final del curso haya dejado un regusto tremendamente amargo que irá desapareciendo con el paso de los días, cuando los aspectos positivos de la balanza se impongan claramente a los negativos.