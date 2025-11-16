Suscribete a
bádminton

El Bádminton Rinconada da la cara, pero vuelve a perder y se mete en un lío (3-4)

DIVISIÓN de honor

Los rinconeros, superados en los duelos de dobles por el Ravachol Pontevedra, se complican de forma seria su permanencia directa en la liga

El Bádminton Rinconada, ante un escenario desconocido: es colista tras su peor arranque liguero en la División de Honor

Los rinconeros Alejandro Ramírez y Marta Molina, en el duelo contra el Ravachol Pontevedra
Los rinconeros Alejandro Ramírez y Marta Molina, en el duelo contra el Ravachol Pontevedra

ABC de Sevilla

Luchó el Bádminton Rinconada y a punto estuvo de lograr la machada, pero fue insuficiente. Los de Antonio Molina seguirán siendo el único equipo del grupo que no se ha estrenado en el casillero, y la situación comienza a ponerse muy complicada. En esta ... ocasión, poco hay que reprochar a una plantilla que estuvo muy cerca de dar la sorpresa ante un Ravachol Pontevedra que tuvo que resolver en los duelos dobles.

