El Bádminton Rinconada da la cara, pero vuelve a perder y se mete en un lío (3-4)

Luchó el Bádminton Rinconada y a punto estuvo de lograr la machada, pero fue insuficiente. Los de Antonio Molina seguirán siendo el único equipo del grupo que no se ha estrenado en el casillero, y la situación comienza a ponerse muy complicada. En esta ... ocasión, poco hay que reprochar a una plantilla que estuvo muy cerca de dar la sorpresa ante un Ravachol Pontevedra que tuvo que resolver en los duelos dobles.

El técnico rinconero contaba con la victoria en alguno de ellos dos, sobre todo en el dobles masculino, pero precisamente este partido resultó un mero trámite para los gallegos a excepción del primer set, cuando la pareja rinconera estuvo cerca de lograr el milagro que se fue diluyendo con el paso de los puntos.

En el dobles mixto, el partido comenzó con un dominador Ravachol Pontevedra. La pareja formada por Ana Nóvoa y Jacobo Fernández ganó con comodidad el primer set, pero perdió el segundo, estuvo a punto de perder el tercero (10-10 para el punto decisivo) y después la pareja rinconera, formada por Alejandro Ramírez y Marta Molina, entregó la cuchara, con el decisivo marcador de 1-3 para los visitantes (4-11, 11-9, 10-11, 3-11)

El mazazo continuó en el dobles masculino, donde la pareja visitante formada por Fernández y Patrick Michael Volkmann volvió a imponer su ritmo para derrotar a Joshua Magee y Enrico Baroni, dejando el choque 0-3 y muy cuesta arriba para el Rinconada (10-11, 9-11, 6-11). El Ravachol aprovechó la inercia y amplió su ventaja en el dobles femenino, donde Franziska Volkmann y Georgina Eileen se mostraron muy superiores a Marta Calleja y Marta Molina, sin opción alguna de sorpresa (3-11, 6-11, 7-11).

Sin embargo, cuando todo parecía inclinarse claramente hacia el lado gallego, llegó la reacción local. Leona Lee firmó una actuación impecable en el individual femenino, superando con autoridad a Ana Nóvoa y sumando el primer punto rinconero. Ese impulso se vio reforzado por un enorme Ernesto Baschwitz, que protagonizó una de las remontadas del día en el individual masculino 2, levantando un 0-2 en sets para derrotar a Raúl Bergua y apretar el marcador hasta el 2-3.

El Ravachol respondió con contundencia a través de Georgina Eileen, que dominó con claridad a Marta Calleja en el individual femenino 1, asegurando ya el triunfo visitante con el 2-4. Aun así, el Bádminton Rinconada no bajó los brazos y Enrico Baroni cerró la jornada con una victoria solvente frente a Gabriel Fernández en el individual masculino 1, estableciendo el definitivo 3-4.

Antonio Molina asume la realidad

Al término del encuentro, Antonio Molina, el técnico local, realizaba la siguiente valoración del encuentro: «Satisfecho con el trabajo del equipo ante un gran rival como Ravachol, pero frustrado porque creo que hoy podríamos haber hecho un poco más para llevarnos el triunfo. Era una victoria necesaria para comenzar a despegar pero este golpe es duro. Queda mucho, lo sabemos, pero no es menos cierto que las jornadas pasan y seguimos ahí abajo», asumió.

En cuanto a la situación de la plantilla, Molina no se anduvo por las ramas, siendo consciente de la situación: «Esto no nos coge por sorpresa, sabíamos la dificultad por la que pasaríamos este año y todo lo que ello suponía. Queríamos tratar de quedar terceros para no pasar apuros, pero la realidad a día de hoy es que muy bien lo tenemos que hacer para no jugar el play off de descenso, y eso al final es jugársela a una carta. Veremos qué pasa, conseguiremos reponernos pero tenemos que saber que jugamos con el calendario y el tiempo en contra».