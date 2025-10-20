Suscribete a
El Bádminton Rinconada, ante un escenario desconocido: es colista tras su peor arranque liguero en la División de Honor

Con su derrota en Cartagena (6-1), el conjunto dirigido por Antonio Molina cierra el Grupo B con sólo tres victorias en los 14 partidos de las dos jornadas ya disputadas

El Bádminton Rinconada, preparado para una nueva temporada en un contexto más complicado

María y Lucía Merchán en un partido de dobles del Bádminton Rinconada
No eran buenos los presagios con la temporada del Bádminton Rinconada, el club más laureado de esta disciplina en España, y los pronósticos se han confirmado con la derrota de este fin de semana en Cartagena (6-1) que se suma a la ... de la primera jornada con el Huesca La Magia (2-5). El conjunto de Antonio Molina es colista del Grupo B al haber ganado tan sólo tres de los catorce partidos disputados en las dos primeras fechas del calendario. Será en casa el próximo 15 de noviembre, contra el Club Bádminton Ravechol de Pontevedra, líder del grupo, cuando el Rinconada busque su primera victoria tras un comienzo de curso para olvidar. Hay problemas económicos en la entidad que se reflejan en lo deportivo.

