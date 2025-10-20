El Bádminton Rinconada, ante un escenario desconocido: es colista tras su peor arranque liguero en la División de Honor

No eran buenos los presagios con la temporada del Bádminton Rinconada, el club más laureado de esta disciplina en España, y los pronósticos se han confirmado con la derrota de este fin de semana en Cartagena (6-1) que se suma a la ... de la primera jornada con el Huesca La Magia (2-5). El conjunto de Antonio Molina es colista del Grupo B al haber ganado tan sólo tres de los catorce partidos disputados en las dos primeras fechas del calendario. Será en casa el próximo 15 de noviembre, contra el Club Bádminton Ravechol de Pontevedra, líder del grupo, cuando el Rinconada busque su primera victoria tras un comienzo de curso para olvidar. Hay problemas económicos en la entidad que se reflejan en lo deportivo.

No arranca el equipo, que este domingo cayó derrotado por un contundente 6-1 frente al Cartagena, uno de los equipos llamados a luchar por estar en el play off por el título, como es el Club Bádminton Cartagena Puertas Padilla. Sin sus mejores jugadores, pasó por encima de los cañameros con facilidad. En el Polideportivo Wssell de Guimbarda, abrió el enfrentamiento el dobles mixtos, donde Jaume Pérez y Elena Lorenzo vencían a Joshua Magee y Marta Molina por 11-7, 11-8 y 11-8. En el dobles femenino, Marta Molina y Paula Cáceres veían reducidas sus posibilidades frente a Nerea Ivorra y Elena Lorenzo tras un claro 11-0, 11-6 y 11-2. En la pista contigua, Joshua Magge y Ernesto Baschwitz daban un volante de oxígeno venciendo a Jaume Pérez y Samuel Oscar Jones por 11-5, 4-11, 4-11 y 9-11.

Sin opciones

En los partidos individuales no dieron opción los cartageneros venciendo en los cuatro lances: Nerea Ivorra se impuso Lucía Merchán por 11-3, 11-1 y 11-1; Alejandro Alcalá, a Juan Manuel Fernández por 11-9, 11-3 y 11-7; Frederikke Ostergaard, a Paula Cáceres por 11-3, 11-6 y 11-5; y finalmente, Kim Bruun hacía lo propio con Ernesto Baschwitz por 11-2, 11-8 y 11-6.

A la finalización del encuentro, Antonio Molina reconocía que es «muy difícil trabajar sin saber qué jugadores podrán estar disponibles, ya que todo depende de la liquidez de la entidad días antes de la disputa de cada encuentro». Pese a todo, el experto técnico del Rinconada mantiene el optimismo, con mucha liga aún por delante: «Intentaremos no repetir estos números en los encuentros que nos quedan por disputar de la primera vuelta. Pensamos, a priori, que debemos mejorar y, aunque ningún encuentro será fácil, pienso que los chicos se van a exigir al máximo y vamos a intentar enderezar este mal comienzo de la temporada en las dos próximas jornadas, frente al Ravachol de Pontevedra y al Bádminton Ibiza».