Arranca la temporada de las escuelas de baloncesto de la Fundación Real Betis

La Fundación Real Betis Balompié, a través de su proyecto Real Betis Academy, ha dado el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26 de sus escuelas de baloncesto. Y lo ha hecho con la celebración durante el pasado mes de agosto del primer campus internacional en Irlanda y unas jornadas de tecnificación en Chipiona.

El trabajo de las escuelas continúa desde el 1 de septiembre con el inicio de los entrenamientos en las sedes de Espartinas y Brenes, a las que se sumarán progresivamente el resto de los municipios y centros adheridos a este proyecto.

Las escuelas de baloncesto cerraron la temporada 2024-25 con un fuerte impacto deportivo y educativo gracias al trabajo de sus 18 escuelas. Un total de 30 entrenadores y cerca de 800 niños y niñas han jugado al baloncesto con los colores verdiblancos en estas sedes, localizadas en Sevilla capital y en localidades de la provincia como Espartinas, Villanueva del Ariscal, La Algaba, Brenes y Martín de la Jara.

Esta labor formativa también se ha desarrollado en otros municipios de fuera de la provincia, entre ellos Bornos (Cádiz), Puerto Serrano (Cádiz), Alcalá del Valle (Cádiz), Fuente de Piedra y Sierra de Yeguas (Málaga). Todas estas escuelas participan en la Liga Real Betis Fundación, uno de los motores de este proyecto que cuenta con el apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto.

La pasada temporada participaron en esta competición 7 clubes externos, CDB Pizzería Vera Pilas (6 equipos: pre-mini, mini, 2 infantiles, 2 cadetes femeninos), CD Unión Al-Kamas, CB Morón (2 equipos: Infantil y pre-mini), CB Santiponce (1 equipo cadete), CB Umbrete (2 equipos: mini y cadete), CB Pedrera (2 equipos cadetes femeninos), CD Gines (1 equipo babybasket) y CB Gelves (1 equipo pre-mini).

Esta próxima temporada se dará continuidad a las competiciones de las categorías mixtas y femeninas desde BabyLab y, como novedad, se incorporará la categoría sénior, permitiendo así que la competición acoja a jugadores de todas las edades.

La Liga Real Betis Fundación culminará como cada año, tras la disputa de los play off, con la celebración de la Final Four (con la elección de MVP en las categorías superiores) y una ceremonia de entrega de trofeos que premia el esfuerzo colectivo y el espíritu deportivo. Además, se celebrará de nuevo el All-Star, un evento festivo donde jugadores, entrenadores y árbitros eligen a los representantes más destacados de cada equipo.