Ane Mintegi hace historia en la Copa Nadia 2025: primera campeona española del torneo internacional

La guipuzcoana se impuso a Lucía Cortez en la final del torneo por 6-2, 6-1

Ceremonia de entrega de premios de la Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025
Ceremonia de entrega de premios de la Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025

La Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025 ha vivido este sábado una final inolvidable en las pistas del CTT Blas Infante, sede de la Federación Andaluza de Tenis (FAT). En un ambiente vibrante y con más de 500 espectadores en las gradas, ... la española Ane Mintegi (n.º 428 WTA) se proclamó campeona del torneo tras imponerse con autoridad a su compatriota Lucía Cortez (n.º 693 WTA) por 6-2, 6-1.

