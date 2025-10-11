Ane Mintegi hace historia en la Copa Nadia 2025: primera campeona española del torneo internacional

La Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025 ha vivido este sábado una final inolvidable en las pistas del CTT Blas Infante, sede de la Federación Andaluza de Tenis (FAT). En un ambiente vibrante y con más de 500 espectadores en las gradas, ... la española Ane Mintegi (n.º 428 WTA) se proclamó campeona del torneo tras imponerse con autoridad a su compatriota Lucía Cortez (n.º 693 WTA) por 6-2, 6-1.

La guipuzcoana, campeona júnior de Wimbledon 2021, desplegó desde el inicio un tenis de altísimo nivel, combinando agresividad, consistencia y precisión en sus golpes. Mintegi dominó todos los aspectos del juego, tomando la iniciativa desde el primer intercambio y mostrando una madurez competitiva que refleja su ambición por regresar a la élite del circuito.

Lucía Cortez, por su parte, intentó contrarrestar el ritmo impuesto por su rival, pero se vio superada por la intensidad y regularidad de Mintegi, que apenas concedió errores a lo largo del encuentro. Con esta victoria, la jugadora vasca se convierte en la primera española en levantar el título en la historia del torneo dentro del circuito internacional, un logro que confirma el gran momento del tenis femenino nacional.

Durante el encuentro y la ceremonia de entrega de premios, el torneo contó con una amplia representación institucional. Entre las personalidades presentes destacaron Francisco Javier Fernández, presidente de la Diputación Provincial de Sevilla; Silvia Pozo, teniente de alcalde y delegada de Deportes y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla; Mariola Rus, directora general de Sistema y Valores del Deporte de la Junta de Andalucía; Adoración Borges, vocal de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Tenis; Pedro Osete, vicepresidente de la FAT; Eduard Peidró, juez árbitro y supervisor del torneo; y Juan Arispón, director general de la FAT y director del torneo.

En la ceremonia de clausura, también se han entregado los premios a las jugadoras de la Copa Nadia Infantil que se ha celebrado en paralelo. Así, como diferentes reconocimientos durante el acto.

El público sevillano disfrutó de una gran jornada de tenis, que consolidó a la Copa Nadia como una de las citas más destacadas del calendario internacional femenino. La organización, a cargo de la FAT y el CTT Blas Infante, volvió a demostrar un alto nivel logístico y deportivo, convirtiendo el evento en un auténtico escaparate del tenis andaluz.

Con el triunfo de Mintegi, el tenis español celebra un nuevo hito y mira con ilusión al futuro. La Copa Nadia by JCastillo Seguros 2025 cierra así una edición brillante, marcada por el talento, la emoción y el crecimiento constante del deporte femenino.