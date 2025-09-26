Álvaro González de Zárate abre con autoridad el CSN5* de Pineda

El CSN5* de la Ruta de Otoño en Pineda arrancó con una auténtica exhibición de Álvaro González de Zárate, vencedor en la prueba de 1,45 metros al cronómetro que abrió la jornada. El alavés fue el primero en salir a pista con 'Ebane du Mesnil' y dejó un registro de 57.13 segundos que se mantuvo intocable hasta el final entre los 42 participantes que afrontaron un recorrido de 11 obstáculos. En su segunda salida volvió a brillar con 'Coralin 8', con el que paró el crono en 58.50 segundos y aseguró la segunda plaza. El podio lo completó el asturiano Julio Arias con 'Filou du Manoir', que terminó en 58.60, a tan solo una décima del segundo puesto, lo que subrayó la igualdad en la lucha por los cajones tras la superioridad inicial del vencedor.

El jinete de Pineda, Patricio de Valdenebro se llevó la segunda prueba más destacada del día sobre 1,35 m. Montando a 'Klimax van Het Lindehof' completó el recorrido sin penalización en 22.01 segundos y se aseguró el primer puesto de los 74 participantes. Juan Riva fue segundo con 'Fernhill Balou Beau', que detuvo el crono en 23.23 segundos, y el tercer lugar fue para Álvaro González de Zárate con 'Krystal's Beauty B', con un tiempo de 23.34.

Victoria de Alonso Buzo

La prueba de 1,30 m ofreció un desenlace emocionante, resuelto por menos de seis décimas entre los tres primeros. El triunfo fue para Alejandro Alonso Buzo con 'Houston du Gast', que completó el recorrido en 57.19 segundos. La tensión se mantuvo hasta el último turno, con la salida número 80 de Jesús Garmendia, quinto en el ranking nacional, que con 'Hotshot du Roze' se quedó a tan solo 56 centésimas del ganador y se colocó segundo. Cerró el podio María Giralt con 'City Meel', cuya marca de 57.78 segundos la dejó a solo tres centésimas de Garmendia, subrayando la igualdad en la lucha por los puestos de honor.

El jinete de Pineda Pedro Moreno Montojo se impuso en la prueba de 1,20 metros con 'Cape Town Westfalia', firmando un cero en 62.03 segundos desde el puesto 60 de salida. Tras él, la amazona de la Costa del Sol Natalia Appendino, que venía de destacar en el CSN4* celebrado el pasado fin de semana, tomó la pista en la posición 67 y con 62.58 segundos se colocó en la segunda plaza, puesto que ya no se movió hasta el final. Cerró el podio Álvaro Mateos con 'Providence 3', que desde la salida 87 detuvo el crono en 63.99 sin penalización.

Este sábado continuará la competición en el ecuador del CSN5* de la Ruta de Otoño, con cuatro nuevas pruebas oficiales que darán comienzo a las 9.00 horas. La emoción alcanzará su punto álgido con la disputa del Pequeño Gran Premio sobre 1,40 metros, Trofeo IMD–Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

