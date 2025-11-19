Desde que tengo memoria, la ciudad de Sevilla ha sido aliada de la selección española de fútbol. Talismán incluso, como la denominaban algunos, sobre todo después del histórico 12-1 a Malta en el Benito Villamarín, partido inolvidable para toda una generación ... que esperaba siempre ver más del equipo de su país, ya que con sus clubes no llegaba a llenarse del todo ese corazón deportivo con cara de huérfano. Entre el estadio del Betis y el del Sevilla se alternaron partidos durante más de un década de sede fija para el combinado nacional. Javier Clemente quitó esa dependencia del público sevillano para que otras ciudades disfutasen de la selección. Un paso lógico, ya que las fases de clasificación se llenaban (ahora es escandaloso el nivelito) de rivales de medio pelo que no atraen a un público habituado al buen jamón. Cuando llegan las grandes noches, Sevilla está en la mente de los que deben decidir. Normal. Un público pasional, futbolero a más no poder y que siempre le ha dado la mano a la selección. Siempre. Por mucho que el amor por sus dos grandes clubes eclipse casi todo lo demás.

Contra Turquía, en el remodelado y gigantesco estadio de la Cartuja, la entrada no fue la mejor. Rápidamente, acudieron los clásicos que miran con ojeriza cómo Sevilla se ha convertido en la capital nacional del deporte. Tras el último acuerdo con la RFEF, serán hasta nueve las finales de la Copa del Rey que se celebran de forma consecutiva en nuestra ciudad. ¿Casualidad? Todo está basado en el buen trabajo de administraciones e instituciones de la ciudad para que la marca Sevilla sea reconocida fuera de nuestras fronteras, además de esa apuesta decidida por organizar todo tipo de eventos, ya sean musicales, culturales o deportivos. Tener una ciudad con el encanto de Sevilla y una población a la que no le gusta encerrarse entre las cuatro paredes de su casa también ayuda. Pero si la capital andaluza es la designada para concentrar tantísimos eventos con enjundia deportiva es por mérito propio, pese a que siempre quieran ponerla bajo la sospecha de circunstancias externas o señalar cualquier defecto, propio o de otra índole, como que tras las lluvias de los últimos días no estuviera el terreno de juego como una alfombra.

Desde Madrid gusta mucho mirar al césped, con preguntas capciosas a los propios profesionales; a la grada, que si está más o menos llena y que ya vale con llevar todo a Sevilla porque los accesos de la Cartuja son los que son. Es lo único que podrían tener algo de razón, y es que el tercer estadio de la ciudad debería tener mejor ubicación o comunicaciones. Se está trabajando en lo segundo. Se lleva tiempo tratando de solucionar los errores del pasado. Hay ya inversiones preparadas para ello. Cada dos semanas los aficionados del Betis dan prueba de que se trabaja en el camino correcto para que los inconvenientes sean los menores. Poner el foco en la parte negativa de elegir siempre a Sevilla termina por cansar. Más bien por aburrir. Cuando no existen argumentos sólidos, el populismo de repartir los partidos de la selección o las finales de la Copa es el más sencillo. Protestar por la Supercopa en Arabia ya ha pasado de moda. Si no es en la capital de España, que no nos coja tan lejos, pensarán algunos.

No hay ciudad tan acogedora como Sevilla. Puede haber una igual, no más; no hay una afición tan pasional con el fútbol como la sevillana, con esos matices que da la rivalidad incalificable, ni sana ni su contraria. Puede haber una igual, no más; no hay un escenenario mejor preparado para ser la casa de la selección que el estadio de la Cartuja. No es de nadie y sí de todos. A otros estadios le ponen el apellido de su dueño o inquilino. Que si del Real Madrid, Barcelona, Atlético, Betis, Sevilla... El de la Cartuja, por mucho que durante un tiempo sea la casa de todos los béticos, se está transformando con el paso del tiempo en la de todos los españoles. Y si a alguien le molesta, con no venir a Sevilla tiene de sobra. La ciudad talismán se ha convertido en un amuleto que la selección lleva consigo. Poco han tardado en intentar robárselo.