Por mucho que moleste, la casa de la selección española se llama Sevilla

Se ha reabierto el debate sobre la idoneidad de que la capital andaluza sea el lugar elegido por la RFEF para sus grandes eventos

Alberto Fernández

Desde que tengo memoria, la ciudad de Sevilla ha sido aliada de la selección española de fútbol. Talismán incluso, como la denominaban algunos, sobre todo después del histórico 12-1 a Malta en el Benito Villamarín, partido inolvidable para toda una generación ... que esperaba siempre ver más del equipo de su país, ya que con sus clubes no llegaba a llenarse del todo ese corazón deportivo con cara de huérfano. Entre el estadio del Betis y el del Sevilla se alternaron partidos durante más de un década de sede fija para el combinado nacional. Javier Clemente quitó esa dependencia del público sevillano para que otras ciudades disfutasen de la selección. Un paso lógico, ya que las fases de clasificación se llenaban (ahora es escandaloso el nivelito) de rivales de medio pelo que no atraen a un público habituado al buen jamón. Cuando llegan las grandes noches, Sevilla está en la mente de los que deben decidir. Normal. Un público pasional, futbolero a más no poder y que siempre le ha dado la mano a la selección. Siempre. Por mucho que el amor por sus dos grandes clubes eclipse casi todo lo demás.

