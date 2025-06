Las acrobacias de Marina García con España suben de nivel: del bronce en Madeira a la plata en Xi'an

También en el ejercicio acrobático, donde a priori podía pasar por más dificultades, la sincronizada española, de lo más armoniosa y abrazada al éxito, muerde metal. Y en una semana, el tiempo que ha transcurrido del exitoso Europeo de Madeira a la Superfinal de la Copa del Mundo, ha subido incluso de nivel: del bronce a la plata. China, inabordable en las pruebas por equipos, se ha erigido en Xi'an, nadando en casa, en un muro insuperable para el equipo de Andrea Fuentes, convertido en el principal rival de las asiáticas en una competición que se ha cerrado este domingo como antesala del Mundial de la especialidad de Singapur, en julio.

De Xi'an se marcha España con muy buenas sensaciones y una colección de ocho preseas (dos oros, cuatro platas y dos bronces) que la sitúan en la segunda posición del medallero. Sólo China la ha superado, con once medallas, siete de ellas de oro. En las acrobacias, broche del evento, España salió a la piscina en el penúltimo lugar y su 'Abracadabra' de Lady Gaga mereció 219.2574 puntos, con 97.6500 en la impresión artística y 121.6074 en la ejecución. En Funchal, el ejercicio obtuvo 202.6892 puntos que valieron la tercera plaza. Esta vez, la plata, por delante de México, bronce, con 209.2038 puntos y por detrás, claro, de las chinas, que se dispararon hasta los 233.0430 puntos. En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido en las rutinas técnica y libre, Japón se quedó fuera del podio, cuarta.

Como en el Campeonato de Europa, la única sevillana presente en el octeto acrobático fue Marina García, que formó junto a Cristina Arámbula, Meritxell Ferré, Dennis González, Meritxell Más, Paula Ramírez, Sara Saldaña y Blanca Toledano. No estuvo Iris Tió, aunque ello no significa que la líder del equipo español no compitiera este domingo en la pileta. Lo hizo, además, por duplicado. En el Solo Libre femenino, acabó cuarta, a casi cinco puntos del podio. Vasilina Khandoshka, Klara Bleyer y Huiyan Xu se repartieron el oro, la plata y el bronce. Sí tocó metal Tió, el oro, en el Dúo Mixto Libre en compañía de Dennis González (290.2184), con quince puntos más que la pareja china, plata (Muye Guo y Jinhan Liu); y 27 más que los británicos (Isabelle Thorpe-Ranjuo Tomblin), bronce.

Otro importante botín de medallas

El equipo español ha atrapado en Xi'an dos oros (Dúo Mixto Técnico y Dúo Mixto Libre); cuatro platas (Solo Técnico femenino, Dúo Libre, Equipo Técnico y Equipo Acrobático) y dos bronces (Dúo Técnico y Equipo Libre). Y la nazarena Marina García, como en Madeira, se lleva tres medallas de su participación en las pruebas por equipo mientras que Alisa Ozhogina, también del Sincro Sevilla, reúne dos, en las rutinas libre y técnica. La otra representante hispalense, Aurora Lázaro, del Círculo Mercantil, no participó en ninguna prueba. Suman y siguen por el carril del éxito las deportistas sevillanas, plenamente asentadas en esta nueva era de la natación artística nacional con Andrea Fuentes al frente de las operaciones.