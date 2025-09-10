Ya son 2.500 los abonados del Caja 87, que supera la cifra de la pasada temporada

De la expectación que sigue generando el Insolac Caja 87, un nuevo proyecto que ya ha arrancado su segunda temporada de vida aunque realmente no lo hará de forma oficial hasta el próximo domingo con su debut en la Copa de España 2025-26, da buena cuenta su cifra de resultados en el apartado de socios. Se felicitaba el club en sus redes sociales, y motivo había para ello, tras alcanzar los 2.500 abonados y superar así el número de la pasada temporada. Una cantidad mucho más que estimable teniendo en cuenta la juventud del club y su militancia en la Segunda FEB, tercera categoría nacional, de donde quiere salir pronto.

Desde el pasado lunes, el club verdirrojo está haciendo entrega de sus abonos por la tarde a los aficionados en el Centro Comercial Lagoh (en horario de 18.00 a 21.00) con presencia de jugadores de la plantilla. Una manera de acercar el equipo a la hinchada para que se genere pronto el pegamento identificación que tanta falta hará durante la temporada, especialmente cuando vengan mal dadas.

El precio general del abono del Insolac Caja 87 para esta próxima campaña está cifrado en 79 euros, aunque hay una horquilla y diferentes categorías que van del 'baby' (5 euros) al jubilado (69 euros), pasando por el niño (29 euros) y el joven (49 euros). También hay abonados para peñistas (69 euros), movilidad reducida (24 euros) y pack familiares, que oscilan de los 89 euros (monoparental con un niño) a los 179 euros de la familia con dos padres y tres niños. Existen opciones para todo el mundo que quiera asistir a San Pablo para presenciar los partidos del Caja 87.

Gracias por sentir. pic.twitter.com/RCPptXrl0l — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) September 10, 2025

La Copa de España, a las puertas

El debut liguero será el 5 de octubre, contra el Círculo Gijón Baloncesto en el pabellón San Pablo, pero una semana antes, el 28 de septiembre, jugarán ya en casa los hombres de Eloy Ramírez contra el Jaén CB, también del Grupo Oeste de la Segunda FEB, en partido correspondiente a la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa de España. Una competición que se inicia para los dos equipos sevillanos de la categoría este próximo domingo, 14 de septiembre, con la disputa del CB Morón-Caja 87 (12.00 horas) en el Pabellón Alameda.