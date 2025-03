Zurich Maratón Sevilla 2020: El trono español en juego

El Zurich Maratón Sevilla , del que ABC de Sevilla es medio oficial, tiene imán, capacidad de atracción. Se lo ha ido ganando a pulso con el paso de los años. Y más atractivo aún resulta en año olímpico, como el actual, con todos los atletas del mundo enfocados en la gran cita de Tokio de finales de julio y principios de agosto. Nadie se la quiere perder. La presencia en unos Juegos puede marcar una trayectoria deportiva. Reporta prestigio, estatus y permite hacer historia. Claro que, para llegar hasta ahí, primero hay que clasificarse y en ese escenario previo, la antesala, entran en liza las pruebas que reparten plazas olímpicas.

Una de ellas es el Zurich Maratón Sevilla, que por séptima vez acogerá además el Campeonato de España de la especialidad. Se pone en juego el trono nacional, tanto en categoría masculina como femenina, de los 42.195 metros. Y de nuevo en año olímpico, como sucediera en 2016, cuando en el gélido interior del estadio de La Cartuja se vivieron muchas emociones a flor de piel, con los atletas españoles derrengados pero felices, fundidos en un abrazo tras alcanzar la meta. Seguro que Paula González, Estela Navascués, Carles Castillejo y Jesús España , nombres propios de aquella edición, aún pueden rememorar la emoción inenarrable de unos instantes que tendrán guardados en sus corazones para siempre.

De 2016 a 2020 han pasado cuatro años y el próximo domingo se decidirán en Sevilla quiénes son los nuevos reyes nacionales de los 42 kilómetros y si esa condición les reporta, como valiosísimo premio añadido, el billete para Tokio . El botín puede ser completo, el pack perfecto. Y en teoría, no es imposible, ya que las marcas mínimas están establecidas en las dos horas, once minutos y treinta segundos para los hombres; y en las dos horas, veintinueve minutos y treinta segundos para las mujeres. Por condiciones meteorológicas, características del circuito (llano, sólo 33 curvas, protegido del viento...) y la distancia temporal con Tokio, la capital hispalense irrumpe en el calendario como el escenario ideal para que todos aquellos atletas que aún no hayan obtenido la mínima lo intenten aquí. No hay muchas más oportunidades. De ahí que, salvo alguna baja que pueda producirse de última hora, el plantel de atletas nacionales el próximo domingo vaya a ser del máximo nivel.

Candidaturas

No estará Dani Mateo, el único maratoniano español con la plaza ya amarrada tras clasificarse décimo en el Mundial de Doha, pero sí están anunciados por la organización Javi Guerra y Hamid Ben Daoud , cuyas candidaturas son en teoría las favoritas para entronizarse en Sevilla. El primero, segoviano, guarda un excelente recuerdo de la capital hispalense y tiene dos espinas clavadas que querrá sacarse. Aquí, hace dos años, en 2018, cuando también fue elegida la carrera Campeonato de España, firmó la mejor marca de un maratoniano en suelo español (2.08.36) que, además, es la duodécima mejor de todos los tiempos en el ránking nacional. Punta de lanza del fondo español en los últimos años, el castellano-leonés se perdió por lesión tanto los Juegos de Río en 2016 como el reciente Mundial de Doha, sus dos espinas, así que tendrá ganas de reivindicarse en un maratón en el que ya dejó una impronta importante.

Rivalizará con Hamid Ben Daoud, joven atleta de origen magrebí que lleva unos años viviendo en el País Vasco y atraviesa también un excelente momento a juzgar por sus últimos resultados. En su estreno en la distancia de Filípides ya bajó de las dos horas y once minutos, un listón superado en el Maratón de Praga, donde paró el crono en 2.08.14 (sexto), superando así el registro de Guerra y logrando el undécimo mejor tiempo de un atleta español en los 42 kilómetros y 195 metros. No serán, empero, los únicos que pujen por el trono nacional.

Anunciada está la participación del guipuzcoano Iraitz Arrospide, tercero en 2018 en Sevilla y autor el pasado diciembre en Valencia de un registro más que interesante que, de hecho, es mínima olímpica: 2.10.59. Ocurre que Valencia es el maratón más rápido en suelo español y la suya no fue la mejor marca entre los corredores nacionales. En ese mismo trazado fue superado por Camilo Santiago (2.10.02), Houssamme Benabbou (2.10.45) y Ayad Lamdassem (2.10.52). Javi Guerra dejó el crono en 2.10.19 en el Maratón de Madrid en 2019 . Además de Arrospide también puede presentar batalla en Sevilla el pujante Juan Antonio Chiki Pérez. Se espera igualmente a Iván Fernández, al eterno Pablo Villalobos y al hispano-argentino Miguel Barzola, el primero de los españoles en 2019 en la meta del Paseo de las Delicias con un tiempo inferior a las dos horas y quince minutos.

Doble ganadora

Aunque se ausente por problemas físicos, cuando se habla del papel de la mujer española en el Zurich Maratón Sevilla hay que citar irremediablemente a Paula González Berodia , doble ganadora en las ediciones de 2016 y 2017, en la primera logrando el billete para los Juegos de Río que luego, desafortunadamente, se perdería por una lesión; y en la segunda batiendo su marca personal (2.28.52), el sexto mejor tiempo de siempre de una maratoniana española.

La cántabra se pierde la cita con su ciudad fetiche y lo mismo pasa con Estela Navascués, segunda española en 2016, y Marta Esteban, campeona nacional en la capital hispalense en 2018. Con esas tres bajas recae la condición de favoritas en Marta Galimany y Azucena Díaz , quienes nunca han corrido el maratón hispalense aunque, es verdad, la primera ya conoce buena parte de las calles del circuito al haber competido en el EDP Medio Maratón, clasificándose en segunda posición.

Con un mejor tiempo de 2.30.15 en Róterdam, décima marca española, Galimany llega en el mejor momento de su carrera deportiva. Es una atleta en franca progresión que buscará la mínima en el mismo trazado donde ya consiguiera su récord personal en la media el 26 de enero (1.11.13).

Azucena Díaz , tres veces campeona de España en medio maratón, fue olímpica en Río de Janeiro e intentará repetir en Tokio. Su plusmarca, de 2017, es 2.30.31, mientras que la tercera en discordia, a priori, es la canaria Aroa Merino. Dos veces ha quedado cuarta en Sevilla: en 2018, con 2.44.01 en el Campeonato de España, y hace un mes, con una marca de 1.13.41, en el EDP Medio Maratón. En las últimas horas también se ha inscrito Aicha Bani. Sólo los vencedores del Campeonato de España, siempre y cuando logren la mínima, tienen plenamente asegurada la plaza para Tokio. Quedan dos plazas disponibles en hombres y tres en chicas.

Las seis ediciones anteriores

Javi Guerra (2.08.36) y Marta Esteban (2.31.24) fueron los últimos campeones de España en Sevilla . Fue en 2018, en un maratón que fue clasificatorio para el Europeo de Berlín donde, por cierto, el segoviano acabó cuarto. Antes de esa edición hubo otras cinco en que la carrera ostentó esa categoría. En 2016 triunfaron Carles Castillejo (2.11.29) y Paula González (2.31.18); en 2011, Pablo Villalobos (2.12.21) y Tamara Sanfabio (2.37.24); en 2009, Rafael Iglesias (2.11.51) y María Jesús Gestido (2.40.26); en 1994, José Apalanza (2.16.09) y Ana Isabel Alonso (2.33.18), quien ostenta desde 1995 la plusmarca nacional en la distancia, conseguida en San Sebastián; y en 1987, Vicente Antón (2.12.56) y María Luisa Irízar (2.42.08). Si en los últimos cuatro años, Paula González no sólo ha sido la primera española en meta sino también la ganadora absoluta del Maratón en dos ediciones consecutivas, en el caso de los hombres no se produce una victoria absoluta de un corredor español desde que José Ramón Rey (2.10.49) la consiguiera en 2001. Es decir, han pasado 19 años.