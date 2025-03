Sin indicios de un acoso físico en el domicilio de Medina Cantalejo Tanto Policía como Guardia Civil han vigilado la vivienda del presidente del Comité Técnico de Árbitros durante varios días pero no han hallado nada relevante

La vivienda particular del presidente del Comité Técnico de Árbitro, Luis Medina Cantalejo, ha estado vigilada durante varios días; primero por la Policía Nacional y después por la Guardia Civil, ya que el excolegiado andaluz reside en Tomares y la localidad aljarafeña está dentro de la demarcación que es competencia del Instituto Armado. Estas vigilancias no han deparado por ahora ningún dato relevante. No ha sido identificado ni detenido nadie y por ahora todo apunta a que las amenazas vertidas contra Medina Cantalejo se han quedado en la esfera de internet.

La actuación policial surge a raíz de una denuncia presentada por el departamento de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras la pasada jornada de fútbol. En ella se advertía que Medina Cantalejo y su familia estaban siendo objetivo de comentarios amenazantes en redes sociales. Algunas de esas afirmaciones, que ya han sido borradas, animaban a acudir al domicilio particular de Medina Cantalejo.

El Servicio de Información del Cuerpo Nacional de Policía, responsable por ejemplo de las investigaciones a los grupos hooligan que se mueven por Europa, se hizo cargo de esa denuncia y como primera medida preventiva varios de sus agentes, de paisano, acudieron al domicilio de Medina Cantalejo para vigilar cualquier movimiento extraño que se produjera en las inmediaciones. Según confirman fuentes policiales, no se produjo nada relevante. Al día siguiente, la Policía Nacional comunicó con la Guardia Civil, al tratarse de su demarcación, para informarles de la apertura de la investigación y el Instituto Armado se hizo cargo de las vigilancias en el entorno del domicilio del exárbitro, las cuales tampoco han arrojado ningún dato relevante.

La investigación de la Policía Nacional sigue abierta, analizando sobre todo el contenido de los mensajes lanzados en redes sociales por si alguno fuera constitutivo de delito.

Noticias relacionadas Los árbitros mandan un mensaje de apoyo a Luis Medina Cantalejo