Premios Laureus 2021 Sevilla: en directo, la gala de entrega de los galardones más prestigiosos del deporte

La ciudad de Sevilla se convertirá este jueves 6 de mayo en el epicentro del deporte mundial gracias a acoger la gala de entrega de los Premios Laureus 2021 . La capital hispalense, que será la sede de la v igésimo segunda edición de estos prestigiosos galardones, toma el testigo de Berlín , donde se celebró la entrega de premios el pasado año antes de que la pandemia llegase a Europa.

La gala comenzará a partir de las 19.00 y estará presentada por la actriz sevillana Paz Vega . En el acto, que será telemático, se hará entrega a los deportistas internacionales más distinguidos del año pasado de sus respectivos premios en las diferentes categorías: mejor deportista masculino del año , mejor deportista femenina del año , mejor equipo del año , mejor deportista revelación del año , mejor reaparición del año y el Laureus Sport for Good Award (se premia a la mejor iniciativa con respecto al deporte y la inclusión social a nivel mundial).

Sigue a partir de las 18.00 con ABC de Sevilla toda la información de estos prestigiosos galardones del deporte internacional:

Se presentan los Nominadas al Premio Laureus Sport for Good Award, a los mejores valores del deporte

¡¡¡¡¡La fundación Kickformore, que se dedica a la propagación del fútbol entre los menos favorecidos y educa a los jóvenes para que hagan contribuciones positivas en sus comunidades, es la ganadora del premio Laureus Sport for Good Award!!!!!