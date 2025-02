Cuatro consejos para regresar a la actividad deportiva

Tras casi cincuenta días sin que la gran mayoría de la población pudiera practicar deporte al aire libre debido al confinamiento provocado por el COVID-19 , en la jornada de hoy se retomarán actividades como la carrera o montar en ... bicicleta . Desde grandes «runners» ansiosos por poder volver a correr, a ‘novatos’ que llevan mucho tiempo sin ejercitar su cuerpo. ABC de Sevilla ha querido conversar con dos preparadores físicos profesionales sevillanos, Moisés de Hoyo y Víctor Lafuente , para que aconsejen a nuestros lectores sobre cómo debe ser el regreso a la actividad física individual en espacios abiertos.

Intercalar fases de correr y de andar

Ambos preparadores físicos coinciden en que, además de volver al trabajo de forma progresiva y sin mucha intensidad en el que se pueden intercalar fases de carrera y de caminar, se debería realizar un buen calentamiento. «Hay que iniciar la actividad de manera progresiva y paulatinamente hasta alcanzar una intensidad adecuada al estado de forma y el momento de actividad en que cada sujeto se encuentre. Es recomendable alternar fases de carrera y de andar . Lo más importante es tener coherencia y sensatez . Lo ideal sería que, de los siete días de la semana, cuatro o cinco los dedicásemos a hacer algún tipo de actividad. También se debería finalizar la sesión de entrenamiento con estiramientos y ejercicios de movilidad de cadera, que son muy buenos tras sesiones de carrera, ya que tiene mucho impacto en esa parte del organismo», comentaba Víctor Lafuente.

Moisés de Hoyo posa con uno de los trofeos de la Europa League que consiguió siendo preparador físico en el Sevilla F. C.

Por su parte, Moisés de Hoyo apuntaba que el cuerpo necesitaba un tiempo de adaptación la actividad. «El organismo se ha desadaptado a correr, por lo que hay que tener mucha precaución . Se necesitan al menos tres semanas para llegar al nivel anterior . Si antes del confinamiento no se hacía nada de deporte, ahora se debe correr unos minutos, caminar otros, e ir acostumbrando al cuerpo a ese tipo de impactos. Correr es un deporte totalmente distinto a las dinámicas que se han estado realizando en casa. Es importante hacer un trabajo preparatorio para salir a correr, con un buen calentamiento.Además, se deben alternar días de esfuerzo con días de descanso», declaraba el sevillano.

Distanciamiento con los demás deportistas y sin mascarillas

Según un estudio realizado por la Universidad de Lovaina, en Bélgica y la de Eindhoven, en Holanda, hay que ampliar la distancia cuando se esté haciendo deporte para no contagiar a nadie y no ser contagiado. La distancia de seguridad que deberían tomar los deportistas sería de diez metros cuando se corra y debería ampliarse a 20 cuando se monte en bicicleta . Ambos profesionales aluden a dicho estudio, avisando a los deportistas de las precauciones que deben tomar. « Tienen que intentar practicar deporte en sitios menos transitados. Sobre todo en los primeros días, que habrá más gente concentrada. Lo mejor sería que se guardara una distancia de dos metros, pero en paralelo», explicaba Moisés de Hoyo. Víctor Lafuente no ve recomendable que se utilicen mascarillas durante la actividad física. «Además de ser muy incómodo, es que creo que sería contraproducente , ya que exhalar y respirar dióxido de carbono limita la capacidad de ventilación del organismo. Es que se puede llegar incluso a hiperventilar si te tiene un ritmo medio-alto de carrera», finalizaba.

Intentar monitorizar el trabajo y asesorarse

En la medida de lo posible, los dos preparadores físicos recomiendan monitorizar el trabajo mediante algún relos deportivo o una aplicación en los teléfonos móviles. «Hay que intentar monitorizar el entrenamiento con algún reloj deportivo o una aplicación en el teléfono móvil. Sería interesante utilizar ese tipo de herramientas para monitorizar la actividad y ser el protagonista de la sesión de entrenamiento. Dichas herramientas nos proporcionan información sobre el tiempo que hemos empleado en desarrollar nuestra actividad, la intensidad a la que lo hemos realizado, el gasto calórico que hemos tenido durante nuestro entrenamiento, etc. Eso nos ayudaría a planificarnos mejor y a tener más datos sobre lo que estamos haciendo», señalaba el nervionense Víctor Lafuente. Mientras que Moisés de Hoyo cree que también sería ideal buscar asesores para que nos diseñen los entrenamientos adecuados. «Creo que es importante que se pongan en manos de profesionales y se dejen asesorar por ellos. Cada persona es un mundo y necesita un tipo de entrenamiento. Se han derivado muchas lesiones de menisco, de tendones, de articulaciones, etc. Las estructuras óseas, musculares y de ligamentos no están preparadas para soportar las cargas que van a tener que soportar. No se puede coger una rutina de internet y hacerla sin saber si está adaptada para nosotros».

Buena alimentación e hidratación

Por último, tanto el preparador físico del Granada C. F. como el ex de la U. D. Levante y del Deportivo de La Coruña coinciden en que la alimentación es esencial para poder desarrollar el entrenamiento de la manera adecuada. Hay que hidratarse bien , tener una buena ingesta calórica a través de hidratos de carbono y proteínas con una proporción adecuada. A eso hay que añadirle una gran calidad en el descanso », finalizaba Moisés de Hoyo.