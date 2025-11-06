Suscribete a
Atletismo - triatlon

Reyes Estévez: «Hay momentos que pienso que soy masoca... me gusta sufrir»

El exmediofondista participa en el Mundial de Ironman 70.3 en Marbella y a sus 49 años sigue buscando nuevos retos sin la presión de tener que ganar

Reyes Estévez posa para ABC junto al cartel del Ironman
Reyes Estévez posa para ABC junto al cartel del Ironman INÉS BAUCELLS
Sergi Font

Barcelona

A sus 49 años, Reyes Estévez (Cornellá de Llobregat, 1976) sigue buscando retos. Especialista en pruebas de mediofonfo, sobre todo en 1.500 metros, donde consiguió sus mayores éxitos a nivel internacional, el catalán ha decidido dar el salto al triatlón. Este fin de ... semana disputa el Mundial Ironman 70.3 en Marbella, que por vez primera se disputa en territorio español. Esta modalidad cubre una distancia de 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 km. de carrera a pie. La suma de todas ellas son 70,3 millas (113 km), de ahí el nombre. Estévez participará en la categoría de veterano, menor de 50 años.

